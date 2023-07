[En images] 14-Juillet en France: les feux d’artifice ravissent Français et touristes

Une foule s'est massée vendredi soir dans de nombreuses villes de l'Hexagone pour admirer le feu d'artifice du 14-Juillet. À Paris, il a été tiré de la Tour Eiffel, à distance des violences urbaines du début de l'été et à un an des Jeux olympiques. Selon la mairie de Paris, comme l'an passé, la zone sécurisée du Champ-de-Mars pouvait accueillir 70 000 personnes pour assister à un grand concert classique puis au spectacle pyrotechnique qui a suivi pendant une vingtaine de minutes, peu avant minuit. Le feu d'artifice s'est épanoui au son de musiques ultramarines cette année, contemplé par une foule dense devant la Dame de fer mais aussi de plus loin, comme au jardin des Tuileries ou depuis les ponts sur la Seine.

Le feu d'artifice du 14 juillet au-dessus de la Tour Eiffel, à Paris. © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL

Texte par : RFI Suivre