France: manifestation interdite contre les violences policières, colère des organisateurs

Encore une manifestation contre les violences policières interdite. La justice a confirmé qu'un rassemblement prévu ce samedi après-midi 15 juillet, place de la République à Paris, à l'appel de la « Coordination nationale contre les violences policières », ne pouvait pas se tenir. Cela qui a provoqué la colère des organisateurs.

Avec notre envoyée spéciale dans Paris, Marine de La Moissonnière

Les membres de la « Coordination nationale contre les violences policières » s'attendaient à ce « sale coup », comme ils disent. Ils avaient donc prévu un plan B, une conférence de presse suivie d'une réunion publique dans un gymnase.

Mais la déception reste grande. « En fait, c'est dégueulasse, commente Omar Slaouti, co-organisateur de la manifestation, la voix nouée. Qu'on ne puisse pas dire, tout simplement, que nos morts sont des morts qui doivent exister, qu'on a le droit de demander justice, réparation, qu'on a le droit de mettre du sens là où il n'y a pas de sens. »

On voulait mettre dans le débat public un certain éclairage, celui des familles, celui des quartiers populaires, et puis cette idée que la mort de Nahel ne passe pas et ne passera pas.

À cette colère se mêle de l'incompréhension. Le tribunal a justifié sa décision en invoquant notamment un manque de policiers et de gendarmes, très sollicités ces derniers temps. Me Lucie Simon, avocate des organisateurs, rappelle que « treize manifestations, ça a été mis en avant par la préfecture de police, ont eu lieu aujourd'hui et n'ont pas été interdites ».

Des manifestations ont eu lieu hier aussi, et n'ont pas été interdites. Du coup, on ne comprend pas pourquoi celle-là l'est, si ce n'est que ce serait une décision politique qui vise à invisibiliser les violences policières.

La « Coordination nationale contre les violences policières » entend continuer à porter ses revendications. Notamment l'abrogation de la loi de 2017, qui a modifié la réglementation sur l'usage des armes à feux par les forces de l'ordre.

