France: confirmée à Matignon, Borne fait savoir que le gouvernement sera remanié

Emmanuel Macron, qui entend prendre la parole d'ici à la fin de la semaine, pour rappeler son « cap », a confirmé ce lundi 17 juillet Élisabeth Borne à son poste de Première ministre. Cette dernière souhaite désormais procéder à des « ajustements » au sein de son gouvernement.

Publicité Lire la suite

Après des semaines d'attente, d'hésitation peut-être, Emmanuel Macron a finalement pris sa décision. Au nom de la « stabilité » et du « travail de fond », Emmanuel Macron a confirmé lundi soir Élisabeth Borne à Matignon. C'est ce qu'a confié à l'Agence France-Presse son entourage, précisant que le chef de l'État allait s'expliquer « d'ici la fin de semaine » pour rappeler « le cap clair qui est le sien ».

Manière de dire que ce qui a ressemblé à une valse-hésitation ces derniers jours, n’était qu’œuvre de patience d’un président refusant toute décision hâtive, commente Aurélien Devernoix, du service politique de RFI. En déplacement jusqu'à mardi à Bruxelles, le président offre ainsi une première perspective sur l'issue qu'il compte donner à ses « cent jours » décrétés le 17 avril après la crise des retraites.

« L'objectif des cent jours a été tenu et le calme est revenu », estime l'entourage du chef de l'État, après les émeutes qui ont embrasé la France fin juin. Pas de nouvelle flambée de violence, « le 14-Juillet a été un succès », poursuit-on de même source. « Le pays avance. L'exécutif doit travailler et préparer la rentrée », considère-t-on, toujours dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

Dissiper le flou qui s'était accumulé au fil des semaines, Emmanuel Macron met ainsi fin au suspense. Les indices s'étaient pourtant accumulés, avec notamment la nomination quelques heures avant l'annonce de l'Élysée d'un nouveau directeur de cabinet de la Première ministre, l'expérimenté Jean-Denis Combrexelle, spécialiste du droit du travail.

Le choix de la stabilité l'emporte, après un week-end du 14-Juillet plus calme qu'anticipé, et avant le vote sur la réforme de la justice prévu ce mardi à l'Assemblée. Pas le moment donc de tout chambarder. Mais aussitôt après cette annonce, la cheffe du gouvernement a fait savoir qu'elle envisageait des « ajustements » dans son gouvernement, et qu'elle les proposerait au président de la République « cette semaine ».

Mme Borne va remanier son équipe, où plusieurs ministères clés pourraient changer de pensionnaire. On parle de ceux de l’Éducation, de la Santé ou encore des Affaires étrangères. Des nouveaux ministres qui auront le temps de s’installer en profitant de la pause estivale du Parlement pour travailler leurs dossiers et se préparer à la lessiveuse de l’Assemblée.

À lire aussiFrance: Élisabeth Borne s’accroche et se projette dans le futur

« Pour que rien ne change, il ne faut rien changer. Le maintien d'Élisabeth Borne à Matignon traduit la dramatique déconnexion du président de la République qui a perdu tout contact avec le peuple et condamne le pays à l'impuissance et à l'immobilisme », a réagi sur Twitter la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen.

Pour que rien ne change, il ne faut rien changer. Le maintien d’Élisabeth Borne à Matignon traduit la dramatique déconnexion du président de la République qui a perdu tout contact avec le peuple et condamne le pays à l’impuissance et à l’immobilisme. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 17, 2023

Un troisième gouvernement en un peu plus d'un an, rien d'étonnant pour le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, qui s'attend à un nouveau virage à droite. « C'est vrai qu'il y a un certain nombre de ministres qui sont transparents, qui n'ont pas passé le mur du son, dont on ignore même jusqu'à l'existence, donc il y aura sans doute un petit remaniement technique », lâche-t-il.

« Ça fait un moment qu'on n'attend plus de nouvelles réjouissantes, ou même de nouvelles tout court, du côté de l'exécutif. Chacun l'a compris avec Emmanuel Macron, il décide et le Premier ministre s'exécute, quel que soit le Premier ministre. Tous ceux qui, venant de la gauche, pensaient apporter un supplément d'âme, en sont pour leurs frais, ils appliquent la politique d'Emmanuel Macron, strictement. »

Le grand drame dans ce deuxième quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron ne sait pas quoi en faire, qu'il navigue à vue et qu'on fond, ses seules inspirations sont du côté de Nicolas Sarkozy.

00:40 Boris Vallaud, député PS du département des Landes Aurélien Devernoix

« Ça apporte des informations. Qu'elle était toujours là, d'abord, parce qu'on ne s'en rendait pas vraiment compte, raille Hadrien Clouet, de La France insoumise. Et puis, que personne ne veut sa place, ce qui est très intéressant aussi concernant la manière dont fonctionne le macronisme. Personne ne veut le poste, parce que tout le monde a compris que la Première ministre ne dirige absolument plus rien. »

Aux yeux de ce dernier, la locataire de Matignon « joue le rôle de fusible et doit tenir une ligne politique qui dépend de l'humeur d'un jour à l'autre, variable, du bon prince Macron. Je n'ai évidemment rigoureusement aucune attente à l'égard de ce futur hypothétique remaniement qui d'ailleurs, en fait, ne sert pas à changer de politique, ne sert pas à envoyer un message au peuple, ce qui est le but d'un remaniement. »

C'est juste un petit outil de communication avec lequel l'Élysée joue depuis quelques semaines et c'est toujours ça de temps perdu.

00:41 Hadrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne Aurélien Devernoix

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne