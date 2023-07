France: contre la drogue au volant, le gouvernement crée un délit d'«homicide routier»

La création d'un délit d'« homicide routier » pour les automobilistes qui provoqueront un accident mortel, les associations de défense des victimes le réclamaient depuis longtemps. Élisabeth Borne l'a annoncé à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière, ce lundi 17 juillet, à Matignon. D'autres mesures ont également été dévoilées. Mais les associations ne sont pas totalement satisfaites.

Cela faisait cinq ans que ce Comité ne s'était pas réuni. Et à l'arrivée, la principale mesure est symbolique : les automobilistes ne seront plus poursuivis pour « homicide involontaire », mais pour « homicide routier ». Les peines, elles, ne changeront pas.

« Quelqu'un qui prend sa voiture, qui a bu, qui a pris de la cocaïne, c'est un acte volontaire, on rentre dans une voiture qui est une arme par destination, donc je suis content qu'on change ce vocable, réagit Dominique-Michel Courtois, président de la Fédération nationale des victimes de la route. Mais ce qu'il faudrait, c'est que maintenant, les juges appliquent les sanctions telles qu'elles doivent être appliquées. On peut aller jusqu'à dix ans de prison. »

Suspension du permis automatique

Le gouvernement veut aussi rendre automatique la suspension du permis pour les automobilistes qui ont consommé des stupéfiants ou de l'alcool, en attendant leur jugement. Prendre le volant en ayant bu et pris des drogues fera désormais perdre huit points. Le préfet peut pour l'instant décider d'une suspension de permis, « demain, il devra suspendre », a résumé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Retrait de huit points contre six points aujourd'hui, lorsque quelqu'un est contrôlé désormais avec une conduite sous stup' et sous alcool. Deuxièmement, suspension obligatoire par le préfet du département, qui va de six mois à un an. Quand quelqu'un conduit sous stupéfiants, jusqu'à aujourd'hui, le préfet pouvait suspendre, demain il devra suspendre. Et troisièmement, immobilisation du véhicule.

Pas de quoi pour autant faire baisser de moitié le nombre de morts sur les routes d'ici à 2030, comme l'exécutif s'y est engagé, selon Anne Lavaud, de l'association Prévention routière. « Il y a un décalage en effet entre l'objectif officiel et les mesures prises, dit-elle. Il reste six ans et demi, c'est très court. Il va falloir de toute façon, dans les mois, dans les années à venir, qu'il y ait d'autres mesures plus efficaces. » Prévention routière, comme d'autres associations, réclament notamment une baisse de la vitesse en ville.

