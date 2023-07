France: l’Assemblée nationale examine la réforme de la justice

Augmentation des moyens, refonte de la procédure pénale, 18 000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027, activation à distance des appareils connectés lors des enquêtes… Ce sont quelques-unes des mesures du projet de loi de la réforme de la justice présenté ce mardi 18 juillet en première lecture à l'Assemblée nationale française. Ce texte est porté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.

La principale mesure du projet de loi est l'augmentation du budget de la justice de 1,5 milliard d'euros supplémentaires d'ici à 2027 pour atteindre 11 milliards. D'ici à la fin du quinquennat, 10 000 postes seront aussi créés avec notamment 1 500 magistrats en plus.

L’autre volet important du texte est la création de 18 000 places de prison dans les quatre prochaines années, afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Si l'objectif était atteint, la France compterait 78 000 places à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron contre 60 000 aujourd'hui.

Le texte autorise le gouvernement à réécrire par voie d'ordonnance le Code de procédure pénale afin d'en clarifier sa rédaction. Ce code est passé de 800 à plus de 2 400 articles depuis son entrée en vigueur en 1959. Un comité d'experts est chargé de ce chantier, lancé en janvier et qui devrait durer au moins un an et demi. Le ministre s'est engagé à ce que le nouveau Code n'entre pas en vigueur avant d'avoir été ratifié par le Parlement.

Simplification des règles de procédure

La réforme doit simplifier aussi certaines règles de procédure. Dans les affaires de terrorisme ou de criminalité organisée, les caméras et micros des téléphones et ordinateurs pourront être activés à distance à l'insu des personnes visées. L'activation de la géolocalisation serait par ailleurs autorisée pour les infractions punies d'au moins 5 ans de prison.

Dans neuf à douze juridictions et pendant quatre ans, seront expérimentés les « tribunaux des activités économiques », aux compétences élargies par rapport aux tribunaux de commerce, à destination notamment des agriculteurs. Une « contribution pour la justice économique » sera mise en place dans ces nouveaux tribunaux afin d'inciter à recourir à un règlement à l'amiable du conflit.

Le texte instaure des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intra-familiales dans les tribunaux. Le Sénat a prévu qu'ils soient opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024. Enfin, pour renforcer l'attractivité de la magistrature, le texte prévoit d'ouvrir son accès à de nouveaux profils. Une nouvelle fonction « d'attaché de justice » devrait être créée pour aider les magistrats dans leurs tâches. Dans le pénitentiaire, des agents contractuels seront recrutés pour seconder les surveillants en sous effectif.

La saisie sur salaires repoussée, pour l'instant ?

L'Assemblée, par une coalition des oppositions, a repoussé à ce stade une mesure du projet de loi qui prévoyait de supprimer l'autorisation préalable d'un juge dans le cadre de saisies sur salaires. La saisie sur salaire permet à une personne, à qui un salarié doit de l'argent, d'obtenir le versement de la somme qui lui est due. L'employeur doit affecter une partie du salaire du salarié au remboursement de la dette.

La réforme prévoyait de réformer la procédure prévue avec une suppression de l'autorisation préalable du juge de l'exécution. Et elle confiait l'application de la saisie aux commissaires de justice (ex-huissiers), à la place du greffe du tribunal judiciaire, avec un contrôle du juge a posteriori. La gauche avait critiqué une menace pour les plus vulnérables. Le gouvernement espère une réintroduction de la mesure lors de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs.

(Avec AFP)

