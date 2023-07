France: la justice contraint l'État à réagir face aux algues vertes en Bretagne

En Bretagne, région située au nord-ouest de la France, pour la première fois ce mardi 18 juillet, la justice contraint l'État de renforcer la lutte contre les algues vertes. Un phénomène qui empoisonne les côtes bretonnes. L'État a quatre mois pour agir.

Saisi par l'association Eau et rivières de Bretagne, le tribunal administratif de Rennes vient de rendre une décision inédite. C'est la première fois que l'État se voit imposer un délai contraint pour améliorer la lutte contre ces algues vertes.

Concrètement, et rapidement, l'État va devoir mieux réglementer et contrôler l'utilisation d'engrais dans les exploitations agricoles bretonnes. Des fertilisants qui, acheminés jusqu'à la mer par les cours d'eau, sont responsables des marées vertes que connaît de plus en plus la Bretagne. En se décomposant, ces algues émettent un gaz potentiellement mortel à forte dose.

Jusqu'à présent, les actions de lutte contre les algues vertes étaient basées sur le volontariat des agriculteurs. Sans avoir eu d'effet suffisant sur leur prolifération.

Eau et rivières de Bretagne salue la décision du tribunal et estime qu'elle est un motif supplémentaire pour que l'État agisse enfin à la hauteur des enjeux environnementaux, sanitaires et financiers que posent les algues vertes.

