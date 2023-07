Seconde Guerre mondiale: un mémorial inauguré dans une ancienne gare de déportation près de Paris

De manière très concrète, par les traces qui ont été laissées par la déportation, c’est-à-dire, avant tout, les rails sur lesquels étaient positionnés les convois de déportation, mais aussi les pavés historiques de la grande cour de la gare. Les derniers pas sur le sol français qu’ont pu faire les déportés ont été sur ces pavés. Et puis, de manière générale, c’est la seule gare de déportation qui soit restée dans son état d’origine, donc finalement, ce sont des traces de la déportation qu’on peut observer à Bobigny. Le tout a été renforcé d’une scénographie qui a été écrite par l’historien Thomas Fontaine, qui est un spécialiste des déportations depuis la France, et qui permet aujourd’hui de visiter ce mémorial et de comprendre les traces devant lesquelles on se trouve, et le contexte à la fois historique et administratif qui a rendu possible cette déportation.