Avec la canicule, des conditions de vie en prison encore dégradées, déplorent les surveillants

Avec des cellules étroites et surpeuplées, les conditions de détention, déjà difficiles en temps normal, deviennent un cauchemar en temps de canicule, racontent les surveillants de prison.

Le thermomètre explose à la prison d'Aix-Luynes, près de Marseille, où Antoine Henry est surveillant. « 37 degrés, et jusqu'à 50 degrés dans le parloir avocat », constate-t-il. Avec 1 600 détenus pour 1 200 places et des cellules de 9 à 12 mètres carrés, certains prisonniers suffoquent.

Malaises, violences

« On a des malaises, des vomissements », décrit-il. Et les prisonniers se rafraîchissent comme ils le peuvent. « Les détenus prennent leurs bouteilles d'eau qu'ils cantinent, les remplissent d'eau, les mettent dans leurs congélateurs et ils les accrochent derrière leurs ventilateurs pour que l'air qui sort du ventilateur soit frais », explique le surveillant.

Un moindre mal. Sauf que chaleur rime parfois avec agitation. « Ça énerve la population pénale, et ça crée des tensions », déplore Cyril Huet-Lambling, du syndicat des surveillants pénitentiaires. « Ce qui donne une croissance au niveau des agressions de personnel qui se multiplient par trois voire par quatre chaque été », commente-t-il.

Ventilateurs

L'administration pénitentiaire a réagi. Les sorties des détenus ont été décalées aux heures les moins chaudes, elle a installé ses propres ventilateurs. « C'est une solution qui a permis de baisser d'un voire deux degrés maximum, donc on arrive quand même à des températures qui sont impossibles. Ça ne règle pas le problème », souligne le représentant syndical.

En cas de canicule, le levier le plus efficace, c'est de limiter le nombre de détenus par cellules, dit ce syndicat. Mais il désespère : « Cela fait des années que l'on en parle, on n'a plus trop d'espoir dans les pouvoirs publics. »

