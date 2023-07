France: un livre jeunesse censuré pour des scènes jugées «pornographiques»

Un livre jeunesse sur la sexualité vient d'être interdit à la vente aux mineurs par un arrêté du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Certains passages de Bien trop petit ont été jugés « pornographiques » et donc susceptibles de représenter un danger pour les mineurs. L'éditeur dénonce un acte de censure sans précédent.

La sexualité, et surtout l'éveil à la sexualité d'un adolescent complexé par la taille de son sexe après avoir été moqué par un camarade de lycée, est au cœur du roman jeunesse de Manu Causse Bien trop petit, publié en septembre dernier.

C'est d'ailleurs tout l'objet de la collection pour ados L'Ardeur, dont il est le dixième ouvrage et que publie le très reconnu éditeur de livres jeunesse Thierry Magnier : « D’abord, c’est une collection littéraire, et qui traite effectivement des sujets du corps, de la sexualité, du corps de l’autre, des corps ensemble, etc. Quelques fois, c’est cru suivant la plume de l’auteur. Cela dit, sur la couverture, il est bien indiqué que c’est interdit au moins de 15 ans et en plus, il y a un avertissement disant que "certaines scènes peuvent choquer". »

Des objectifs et des précautions qui n'ont pas empêché Gérald Darmanin de signer l'arrêté publié le 17 juillet et interdisant la vente de Bien trop petit aux mineurs, en s'appuyant sur la loi du 16 juillet 1949, certaines des pages étant jugées pornographiques.

Hypocrite

Et si Thierry Magnier a aussitôt retiré le livre de la vente, il compte bien le défendre jusqu'au bout face à une forme de censure dont il dénonce l'hypocrisie : « Soit je le ressors avec une mention "Interdit au moins de 18 ans", et donc dans ce cas, tous les adolescents de 12 ans vont se jeter dessus. C’est de l’hypocrisie pure sachant que ce livre s’est vendu à même pas 500 exemplaires aujourd’hui depuis plus d’un an et que, par ailleurs, il y a des milliers de clics par jour de mineurs sur des sites pornographiques. Et là, c’est juste un petit livre. »

Une « censure dangereuse et hypocrite », selon l'éditeur alors que le livre est destiné aux adolescents qui s'éveillent à la sexualité et qu'il est réservé aux jeunes de plus de 15 ans.

