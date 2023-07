Indo-Pacifique: les ministres français et indonésiens des Affaires étrangères et de la Défense réunis à Paris

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense français et indonésiens se sont réunis vendredi 21 juillet à Paris pour parler diplomatie et questions militaires. Une réunion qui montre le rôle d'allié incontournable que représente Jakarta pour Paris dans l'Indo-Pacifique.

Les ministres indonésiens, Retno Marsudi et Prabowo Subianto, ont été reçus en grande pompe par Sébastien Lecornu et Catherine Colonna ce vendredi dans les jardins du ministère de la Défense avec les honneurs militaires. La coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, les relations économiques et la situation internationale, notamment la guerre en Ukraine, seront au cœur des discussions, selon le ministère français des Affaires étrangères.

Pour la France qui se cherche à se positionner dans la région face à la Chine, l’Indonésie a tout pour plaire puisque c’est le plus grand pays d’Asie du Sud-Est avec une croissance annuelle de plus de 5%, une stabilité politique et bien sûr une position géographique de choix. L’Indonésie est également au carrefour entre l’Inde et la Chine, à la croisée des océans Indien et Pacifique.

Au ministère de la Défense, on explique que la rencontre de ce vendredi est un point d’étape, d’abord pour suivre les contrats d’armement en cours qui portent sur l’achat de 42 avions de combat Rafale par l’Indonésie pour 8 milliards de dollars. Mais cette rencontre vise aussi à étendre la coopération entre les deux pays.

Renforcer la sécurité maritime et celle des airs

« Notre relation a débuté sur des relations d’équipement et d’armement, mais on veut la densifier, vers deux objectifs, explique le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. D’abord les entraînements communs, pour renforcer la sécurité des airs et la sécurité maritime, mais aussi la formation des sous-officiers, notamment à l'équipement. »

De son côté, l'Indonésie, soumise à l’influence de la Chine, tente dans le même temps de diversifier ses alliances, et cela passe par les Occidentaux. Pendant que les ministres se rencontraient à Paris, Jakarta menait avec douze autres pays, dont la France et les États-Unis des exercices militaires d’ampleur au large de l’Australie.

(et avec AFP)

