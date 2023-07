Les enjeux de la nouvelle visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie

Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie avec un programme chargé : tenter de convaincre les indépendantistes et non-indépendantistes de surmonter les « fractures » institutionnelles, aborder les problèmes d'environnement et le développement économique.

Le président français Emmanuel Macron entouré du ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin et du ministre des Outre-mer Philippe Vigier à leur arrivée à l'aéroport international de La Tontouta à Nouméa, le 24 juillet 2023.

Le président de la République effectue un voyage au bout du monde pour ponctuer une séquence très politique dans l’hexagone. Emmanuel Macron s’en expliquera dans une interview au journal télévisé de 13 heures de TF1 et France 2. Après l’apaisement recherché en métropole, le numéro d’équilibriste en Nouvelle-Calédonie.

Le chef de l’État est de retour après sa première visite en mai 2018. Il vient dans l’espoir de donner un coup de pouce aux négociations sur le futur statut de territoire et en misant sur des sujets censés transcender les clivages, explique notre envoyée spéciale à Nouméa, Charlotte Urien-Tomaka.

Ouvrir « une nouvelle page »

À son arrivée, il a fait part de sa volonté d'ouvrir « une nouvelle page » sur le statut de l'île, après les trois référendums d'autodétermination qui se sont soldés par un « non » à l'indépendance. Il faut « poser les bases de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir » pour l'archipel, a-t-il ajouté.

Mardi, le président se rendra à Touhot, sur la côte est, pour aborder les effets de l’érosion du littoral. L'objectif affiché par l’Élysée est de prôner le rassemblement des Calédoniens et leur mobilisation face à ses défis du 21e siècle. Une manière de dépasser les fractures. La journée de mercredi sera consacrée au bras de fer entre loyalistes et indépendantistes. Le président doit les réunir autour de la même table et prononcer un discours pour clore sa visite.

L'ultime intention, selon l’Élysée, est de mettre la Nouvelle-Calédonie au cœur du rayonnement à l’international et des intérêts stratégiques de la France dans l’Indo-Pacifique.

« Le rôle du président, c’est d’être un rassembleur »

Sur le marché bondé du centre de Nouméa, la visite du président Emmanuel Macron ne passionne pas les foules, mais quelques-uns préoccupés par l’avenir de l’île attendent des annonces de la part du chef de l’État. Qu’ils soient indépendantistes ou loyalistes, les Calédoniens espèrent un président fédérateur.

« Le rôle du président, c’est d’être un rassembleur et de tenir compte aussi de ceux qui légitimement demandent l’indépendance », estime Eddy. Pour ce retraité, peu importe l’avenir de l’île, tout le monde doit pouvoir vivre en paix : « On sait déjà le problème de la Nouvelle-Calédonie. On espère qu’il va en régler une partie, que tout le monde vive dans la paix dans cette île perdue dans le Pacifique. Les Kanaks qui demandent leur indépendance, c’est leur droit. Le pays est à eux. »

Protéger le littoral et la biodiversité de l'archipel

L'archipel présente une biodiversité particulièrement riche, aussi bien sur terre, où le taux d'endémisme de la flore atteint 76%, qu'au sein du parc naturel de la mer de Corail. Cette réserve couvre l'ensemble des 1,3 million de kilomètres carrés de la zone économique exclusive et abrite 30% des derniers récifs mondiaux encore vierges.

Face à cet enjeu écologique majeur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entrepris d'instaurer un moratoire sur l'exploitation et l'exploration à visée économique des grands fonds marins du parc. Un travail qui devrait aboutir d'ici à la fin de l'année. La France s'est engagée à protéger, d'ici à 2030, au moins 30% des espaces terrestres et marins, dont un tiers sous protection forte, soit 10%, contre 4% aujourd'hui selon l'UICN.

Christophe vit depuis vingt ans à Nouméa et, au-delà des annonces sur l’avenir de l’île, il attend que le président se rende compte des effets du changement climatique : « Une des préoccupations, je pense que c’est la préoccupation de l’environnement. Moi, j’attends simplement qu’il s'en rende compte et qu’il puisse prendre des mesures. » Cette visite devrait être l’occasion d’annonces concrètes pour freiner les effets de l’érosion du littoral.

Le voyage d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie est le début d'une tournée qui verra pour la première fois un président de la République français visiter des îles non françaises du Pacifique : le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

(et avec AFP)

