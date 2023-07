France: Borne et Philippe réunis au Havre pour la photo d'une majorité soudée

Reportage

C'était son premier déplacement depuis qu'elle a été reconduite à Matignon. La Première ministre française, Élisabeth Borne, était en visite au Havre, ce mardi 25 juillet. Une ville administrée par l'un de ses prédécesseurs et soutien, Édouard Philippe. Elle a notamment annoncé deux projets de production de carburant vert sur le port du Havre pour un montant de 1 milliard d'euros. Une visite pour tenter de passer à autre chose après l'épisode quelque peu chaotique du remaniement.

La Première ministre française Élisabeth Borne et l'un de ses prédécesseurs, le maire du Havre Édouard Philippe, dirigeant le parti Horizon, en bateau dans le grand port maritime de la ville, à l'embouchure de la Seine, dans la Manche, ce mardi 25 juillet 2023.

Avec notre envoyé spécial au Havre, Pierrick Bonno

Ça tangue par moments sur le bateau où a pris place la cheffe du gouvernement, accompagnée de six de ses ministres et d'Édouard Philippe. Les dockers du port du Havre font brûler des pneus, dégageant une épaisse fumée noire, pour protester encore et toujours contre la réforme des retraites.

Mais l'ancien Premier ministre fait la visite pour sa successeure. « Tu vois là-bas la falaise ?, demande-t-il à Élisabeth Borne. C'est la falaise de Sainte-Adresse. Et quand tu tournes vers le nord, tu longes la falaise, tu arrives à nouveau au Havre, puisque Sainte-Adresse est totalement enclavée dans Le Havre. Tu arrives sur le quartier de Dollemard. »

Édouard Philippe se montre très tactile avec l'actuelle Première ministre, un peu crispée. Il multiplie les blagues. Comme pour lui montrer qu'il continue à la soutenir. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu tente lui aussi le registre de l'humour. « Nous, dit-il, on fait, mais on ne fait pas savoir. J'ai bien compris que c'était un domaine dans lequel il fallait progresser. »

Une référence à peine dissimulée aux propos du chef de l'État vendredi, qui appelait ses ministres à agir plutôt qu'à courir les médias. On parle vacances, sur le bateau. C'est dans quelques jours pour les ministres. Mais la rentrée ne sera pas de tout repos. Une cinquantaine de militants de la CGT attendaient bruyamment les membres du gouvernement devant l'hôtel de ville, au Havre.

Par ailleurs, Mme Borne n'a pas échappé aux questions autour de la grogne des policiers, revenant sur la polémique après la déclaration choc du directeur général de la police nationale, à propos de la détention provisoire d'un agent à Marseille, accusé de violences lors des émeutes. Et dans la lignée d'Emmanuel Macron la veille, la cheffe du gouvernement a pris soin de ménager police et justice.

À la fois, soyons attentifs à la difficulté de la mission des policiers, et je pense à nouveau qu'il est important de leur rendre hommage pour le travail, l'engagement exceptionnel qu'ils ont montré à l'occasion des violences urbaines. Ils ont pu faire face à des violences très fortes. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement. C'est ce qu'elle fait, il y a des voies de recours et le policier a fait un recours sur son placement en détention provisoire. Mais la justice doit pouvoir faire sereinement son travail.

