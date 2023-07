Grève au «Journal du dimanche»: Lagardère persiste et signe

La rédaction du Journal du dimanche entame son 33ème jour de grève. Le blocage est total, et la dernière annonce en date n'est pas de nature à l'apaiser. Geoffroy Lejeune prendra bien la direction effective de la rédaction du Journal du dimanche le 1er août, c'est ce qu'annonce le patron du groupe propriétaire du JDD. Dans une interview au quotidien Le Figaro, Arnaud Lagardère sort de son silence et maintient sa décision, à l'origine d'une grève historique débutée le 22 juin dernier.

Arnaud Lagardère persiste et signe : Geoffroy Lejeune prendra bien ses fonctions mardi prochain.

Cinq semaines de grève n'y auront rien changé : le patron du groupe propriétaire du JDD reste inflexible. Pas question de se désavouer, de renoncer à nommer ce jeune journaliste de 34 ans marqué à l'extrême droite, soutien du candidat Eric Zemmour.

Cette arrivée est pourtant un véritable chiffon rouge pour les journalistes qui refusent que leur hebdomadaire d'information vieux de 75 ans devienne un journal d'opinion. Mais rien n'y fait... Le propriétaire du journal dit avoir pris sa décision seul, c'est-à-dire sans écouter le multimilliardaire ultra-conservateur, Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi rachète Lagardère, propriétaire du Journal du dimanche, de Paris Match et d'Europe 1. Il réfute l'étiquette accolée à l'ancien directeur de Valeurs actuelles et parle d'un « fantasme de l'extrême droite infondé et méprisant ». La situation du JDD rappelle ainsi les grèves d'Europe 1 en 2021 et d'i-Télé (devenu CNews, propriété de Vivendi) en 2016, conclues à chaque fois par des départs massifs.

De son côté, la rédaction a de nouveau massivement reconduit la grève ce mardi pour le 33 è jour consécutif. Ce week-end, la précédente reconduction du mouvement a fait de celui-ci le plus long depuis la grève à i-Télé en 2016. Le bras de fer continue donc, Société des journalistes et direction du journal se renvoient mutuellement la responsabilité de la rupture des négociations.

La rédaction du JDD a voté ce mardi à 98% en faveur de la reconduction du mouvement de grève.



Pour le 33e jour consécutif, la rédaction réitère ses deux revendications : renoncer à la nomination de Geoffroy Lejeune et offrir des garanties d’indépendance juridique et éditoriale. pic.twitter.com/pfDVFBiGwh — Sdj JDD (@SDJduJDD) July 25, 2023

