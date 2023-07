France: des tortues caouannes pondent leurs œufs jusque sur les côtes françaises

C'est un phénomène inédit. Depuis trois semaines, des tortues caouannes, une espèce marine protégée, sont venues pondre sur la côte française. Des nids ont été retrouvés des Alpes-Maritimes jusqu'à l'Hérault, bien loin de la zone de reproduction habituelle de cet animal.

Fréjus dans le Var le week-end dernier, mais aussi Sète dans l'Hérault et Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes quelques jours plus tôt. Depuis début juillet, six tortues caouannes sont venues creuser leur nid et pondre leurs œufs sur les plages du sud-est de la France.

D'habitude, cette espèce protégée, d'environ un mètre pour 150 kilogrammes à l'âge adulte, se reproduit beaucoup plus à l'est et au sud de la Méditerranée. Par exemple en Grèce, en Turquie ou à Chypre.

Mais depuis une dizaine d'années, de plus en plus de pontes ont lieu en Italie et en Espagne. Et c'est la première fois qu'il y en a autant en France.

Un phénomène qui reste compliqué à comprendre, aux yeux des scientifiques pour le moment, avec deux grandes hypothèses. La première : il peut simplement s'agir d'une évolution naturelle des sites de pontes. Seconde option : le réchauffement climatique.

Ce dernier entraîne une augmentation de la température de l'eau et une modification des courants. Et donc potentiellement un changement d'habitude des espèces marines, dont la tortue caouanne.

Il faut bien garder en tête qu'avec l'augmentation des températures, on a évidemment des eaux plus chaudes, même en hiver, ce qui permettrait peut-être, ça fait partie des hypothèses, d'augmenter la probabilité de ponte. On va peut-être pouvoir le montrer dans les années à venir

00:33 Damien Chevallier, chercheur en biologie aquatique au CNRS Martin Hortin

