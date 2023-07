Les JO 2024, laboratoire d'un futur plus écolo?

Eclairage

Le Comité d'organisation de Paris 2024 promet des Jeux « responsables », notamment grâce au développement de « solutions innovantes » qu'il veut inscrire dans la durée. À un an du début de la compétition, passage en revue de trois de ces innovations vertes.

Il entend faire de ces Jeux olympiques et paralympiques les plus durables de l'histoire. Après avoir annoncé des Jeux « à contribution positive pour le climat », Paris 2024 a finalement revu ses ambitions. Son objectif désormais : limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'événement à 1,58 million de tonnes équivalent CO2, soit moitié moins que les éditions de Londres en 2012 et Rio en 2016. Tokyo, organisée en pleine épidémie de Covid-19 et par conséquent sans spectateurs, n'est pas prise en compte. Les organisateurs répartissent ce budget carbone entre trois pôles : 34% pour les déplacements ; 33% pour la construction ; 33% pour les opérations (hébergement, restauration, logistique…).

Un objectif atteignable ? Difficile à dire, tant la méthode de calcul du Comité organisateur est floue. « Pour les constructions, avec 95% des infrastructures déjà existantes et des sites regroupés, Paris 2024 va certainement atteindre son objectif, estime Alexandre Joly, expert énergie et climat au sein du collectif Éclaircies. Pour les deux autres, on ne pourra que juger sur pièce. Au sujet des opérations, on n'a aucune idée des contraintes auxquelles les prestataires sont soumis. Concernant les déplacements, cela dépendra du nombre de visiteurs qui viendront en avion. »

Paris 2024 promet en tout cas de s'appuyer sur des solutions innovantes pour atteindre son but et « servir de tremplin » afin de permettre ensuite leur développement à grande échelle. Parmi ces innovations, l'utilisation massive du bois pour la construction du village des athlètes et du centre aquatique olympique ; des repas moins carnés et basés sur des produits essentiellement français ; des sites raccordés au réseau public d'électricité.

Des bâtiments en bois

Il fut un temps où l'architecture figurait au rang des disciplines olympiques, au même titre que la peinture, la sculpture, la musique et la littérature. Si l'initiative a finalement été abandonnée en 1948, les Jeux continuent de mettre cet art majeur à l'honneur en poussant à l'édification d'enceintes spectaculaires… mais dont la construction génère d'importantes émissions de CO2. Par rapport aux précédentes villes organisatrices, Paris construit très peu. Elle entend s'appuyer sur 95% des sites déjà existants, ce qui lui permet de limiter considérablement son empreinte carbone.

Et pour les infrastructures manquantes, elle met l'accent sur des matériaux durables, avec une utilisation massive du bois. C'est le cas pour le village olympique où tous les immeubles inférieurs à huit étages doivent être construits en bois, et les autres en matériaux mixtes associant le bois. C'est le cas aussi pour le centre aquatique olympique, dont la charpente et l'ossature seront entièrement fabriquées en bois.

Car le bois possède de nombreuses vertus. Contrairement au sable, utilisé pour le béton, il est renouvelable. Son utilisation génère également moins d'émissions de CO2, d'ailleurs compensées par celui qu'il peut capter tant qu'il reste à l'état d'arbre : un mètre cube de bois peut stocker une tonne de CO2 quand la même quantité de béton en émet 250 kg. Plus léger, il est aussi réputé être un excellent isolant thermique. « Cela garantit aussi des chantiers plus propres et permet une rapidité d'assemblage, fait valoir Élodie Biehlmann, architecte à Paris. Les éléments peuvent être préfabriqués en atelier et ensuite assemblés comme des Lego. »

Résultat, les constructions en bois se multiplient en France, encouragées par la réglementation RE2020 sur les constructions neuves. Mais jusqu'à récemment, la filière peinait à suivre, car tout était à inventer, en termes de normes et d'approvisionnement notamment. En amont des JO, les professionnels du secteur se sont donc regroupés en association, France Bois 2024, pour se coordonner et conseiller les entreprises de construction. « Mais ces quelques nouvelles constructions des JO utilisant du bois ne sont pas suffisantes pour stimuler la filière, observe Alexandre Joly. En revanche, en mettant en valeur ces bâtiments très conséquents, les Jeux peuvent permettre la promotion du bois de construction, créer un imaginaire positif autour de cette technique. »

Une alimentation durable

En France, l'alimentation représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Quarante-cinq pour cent de ces émissions liées à l'alimentation proviennent du méthane, généré par le bétail, 40% au protoxyde d'azote contenu dans les engrais chimiques, et 15% des énergies utilisées pour les bâtiments et le transport. Consommer moins de viande, en privilégiant la viande maigre, plus de légumineuses et des aliments bio, et en utilisant des énergies vertes pour le chauffage et le transport, permettrait de réduire considérablement ces émissions.

C'est l'engagement de Paris 2024 qui veut proposer aux athlètes, staff et grand public des repas moins carnés, en privilégiant les circuits courts, afin de réduire par deux les émissions de CO2. « Un pari séduisant », salue Alexandre Joly, du collectif Éclaircies. Soixante pour cent de plats non carnés seront ainsi proposés aux visiteurs. Les organisateurs s'engagent à ne proposer que des produits de saison, avec un approvisionnement fait à 80% en France, 25% dans un rayon de 250 km, et 30% de produits bio. Pour les produits provenant de l'extérieur de l'Hexagone, les organisateurs comptent éviter l'avion. Les bananes des Antilles doivent être acheminées par voie maritime.

Le succès de ce pari « dépendra de l'offre, observe Alexandre Joly. Si elle donne envie. Si les plats végétariens sont bien mis en avant, attrayants gustativement, et moins chers que les autres, ce qui est rarement le cas. Au niveau de la demande, c'est plus compliqué de savoir, car c'est très culturel. »

De l'électricité « propre » pour alimenter les sites olympiques

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, tous les sites olympiques seront raccordés au réseau public d'électricité. Ce qui semble être une évidence dans un pays développé ne l'est pas pour le secteur événementiel. Jusqu'à présent, les grands événements branchaient leurs installations à des groupes électrogènes, alimentés en fioul et donc très polluants. « La Ville de Paris, c'est 3 000 événements par an. On part de loin pour les décarboner », observait récemment Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge des JO, dans les colonnes du Parisien .

Pour y remédier, Paris 2024 a prévu de raccorder les sites de compétition, ainsi que certains sites temporaires comme la place de la Concorde ou le Trocadéro, à des bornes électriques événementielles. « Ce système permet de réduire de 90% les émissions de CO2, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant les nuisances sonores. Par exemple, pour un événement de trois jours, un groupe électrogène peut fonctionner pendant 24 heures et consommer 1 200 litres de gasoil non routier. Le réseau électrique, pour ce même événement, permet d'éviter trois tonnes de CO2 », indique la Ville de Paris. « Installées sous la chaussée et rétractables, ces bornes permettent des branchements temporaires, fiables, rapides et de forte puissance », vante de son côté Paris 2024. Grâce à ce système, les organisateurs d'événements n'auront pas à demander des travaux de raccordement temporaire.

Ces bornes resteront en place après les Jeux pour profiter à d’autres événements. « Si les Jeux ont pu se tenir sans avoir recours aux groupes électrogènes, d'autres événements peuvent y parvenir aussi », expliquait Georgina Grenon, directrice « Excellence environnementale » du Comité organisateur, dans l'émission Le Débat du jour sur RFI le 5 juin dernier. Au total, six bornes électriques événementielles seront installées cette année dans la capitale. Paris 2024 entend même aller plus loin en proposant à certaines collectivités locales de bénéficier de l’installation de ce même type de bornes.

« Mais l'innovation, c'est aussi dans l'organisation. Or, en la matière, il y a ici un gros manque », critique Alexandre Joly, du collectif Éclaircies. L'expert avance deux propositions qui auraient permis des JO réellement écolos : des Jeux de dimensions plus raisonnables, sans construction neuve ; des « hubs de convivialité » sur le modèle des fan-zones, dans tous les pays, mais aussi à l'échelle des mairies en France, afin de limiter l'utilisation des transports. « Un tel discours aurait été plus rafraîchissant, plus novateur », considère-t-il.

Une Seine accessible à la baignade Tout un symbole. Jacques Chirac, alors maire de Paris, en avait fait la promesse en 1990 : dans trois ans, il serait possible de se baigner dans la Seine. Il aura finalement fallu trois décennies pour que cet engagement se concrétise. Le fleuve, interdit à la baignade depuis un siècle, doit ainsi accueillir à l'été 2024 les épreuves de natation en eau libre et de triathlon, disputées entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une prouesse permise par l'amélioration des systèmes d'assainissement des eaux usées rejetées dans la Seine, afin d'y réduire la présence de deux bactéries fécales : les entérocoques et l’Escherichia coli. « Quand l’eau de pluie tombe, elle ruisselle, se retrouve en égout, dans le même que celui où arrivent les eaux usées des habitations. Pour éviter un débordement sur l'espace public, on déverse en Seine ce mélange d’eaux usées et d’eau pluviale », expliquait récemment à RFI Samuel Colin Canivez, responsable des grands travaux d'assainissement parisiens. Pour y remédier, un bassin de stockage a été construit à proximité de la gare d'Austerlitz. Il doit permettre la rétention de 46 000 m³ d'eaux usées, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques ou de six mois de pluie, pour ensuite les rediriger vers le réseau d'assainissement une fois la pluie passée. Des travaux sont également menés au niveau de deux stations d'épuration en amont de Paris afin d'améliorer leur capacité de traitement des eaux usées. Enfin, a été entrepris le raccordement au réseau d'assainissement de 23 000 foyers concernés par des mauvais branchements ainsi que de bateaux stationnés dans la capitale qui déversaient leurs eaux usées directement dans la Seine. L'amélioration du traitement des eaux usées doit permettre l'ouverture d'une vingtaine de zones de baignade en Ile-de-France dans les prochaines années, dont quatre à Paris dès 2025. Mais l'utilisation de l'acide performique dans l'une des stations d'épuration fait craindre à certains des destructions massives dans l'écosystème si le produit venait à s'échapper. Une crainte balayée par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap) qui assure que ce traitement est « bien plus efficace que les désinfectants chimiques » et rappelle que « les rejets d'ammonium, principal paramètre de pollution, ont été divisés par 20 depuis 1997 ». Résultat, « il y a 34 espèces de poissons dans la Seine et 37 dans la Marne, alors qu'il y en avait trois dans les années 1990 », se félicitait en mars son président, François-Marie Didier, auprès de l'AFP.

