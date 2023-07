Paris 2024: les transports en commun tiendront-ils la route?

À partir du 26 juillet 2024, date du coup d’envoi des Jeux olympiques à Paris, les transports franciliens vont devoir relever un défi colossal : assurer les déplacements des 7 millions de personnes pendant plus de trois semaines. Si les opérateurs du secteur visent une accessibilité totale des lieux olympiques via les transports en commun, de nombreux défis humains, techniques et organisationnels restent encore à relever pour éviter le moindre problème de mobilité.

Sur le papier, l’affaire devrait rouler : Paris et sa petite couronne détiennent un réseau solide en métro, tram, bus, et RER qui permet aux organisateurs des JO 2024 d’afficher l’objectif de « 100% des spectateurs se rendant sur les sites olympiques en vélo ou en transports en commun », comme le rappelle le député de l’Aveyron, Stéphane Mazars.

Pourtant, à un an des Jeux, deux points de tension demeurent : la sécurité, et les transports. « Ce sera sur ces deux points qu’on sera jugé par les visiteurs. Si un touriste repart dans son pays avec en tête des problèmes de sécurité et de transports, il va en garder un mauvais souvenir », l’assure Stéphane Mazars, co-rapporteur d’une mission d'information publiée le 5 juillet sur Jeux olympiques et paralympiques. Quelque 600 000 spectateurs et 200 000 officiels (athlètes, arbitres, et membres des fédérations) se déplaceront chaque jour dans la capitale.

Alors dans cette course contre la montre, les réseaux de mobilité et les autorités publiques n’ont donc pas le droit à l’erreur. « Il faut que ce soit parfait. Les Jeux représentent un événement qui sert de vitrine à l’agglomération, donc il faut que le parcours soit fluide et qu’il n’y ait aucun blocage. Il en va de l’image de la ville et de notre crédibilité en tant qu’hôte des Jeux », souligne Pierre Zembri, professeur à l’université Gustave Eiffel et collaborateur au laboratoire Ville Mobilité Transport.

Un défi technique et opérationnel

« Les problèmes qui se posent toute l’année sur les bus, métros et RER vont-ils se renouveler pendant l’été 2024 ? », pose Gilles Dansart, journaliste spécialiste des transports et fondateur de Mobilettres. Les récents incidents sur certaines lignes témoignent en effet de la vulnérabilité du réseau et laissent présager le pire.

Des usagers sur le quai du RER B, pendant les grèves de transports en mars 2023. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Car à en croire les députés Stéphane Mazars et Stéphane Peu, « les transports n’ont jamais aussi mal fonctionné en Île-de-France », alertent-ils dans leur rapport sur le sujet. Un cri d’alarme que ne partagent pourtant pas tous les experts du domaine. « Il ne faut pas calquer les difficultés du quotidien d’aujourd’hui avec ce qu’il se passera dans un an. C’est tout à fait possible d’assurer un service de transports optimal et efficace. Mais ça demande beaucoup de préparation, de planification d’un point de vue technique et organisationnel », commente Gilles Dansart.

L’expert se veut rassurant et rationnel. Les JO se dérouleront sur une période où la plupart des Franciliens partent en vacances, entraînant donc moins de pression quotidienne sur les services de transports. Et quand bien même ils resteraient dans la capitale, « les flux de déplacement ne s’additionneront pas », certifie-t-il.

Pour autant, le défi opérationnel est de taille : réussir à contenir l’afflux de spectateurs et d’officiels concentré sur les sites olympiques selon les horaires des épreuves, consolider les lignes les moins fiables comme le RER B, s’assurer du fonctionnement technique de chaque infrastructure, ou encore éviter un incident lors des pics d’affluence. « Nous menons une campagne de maintenance préventive pour assurer que tout fonctionne parfaitement au moment des JO. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de travaux cet été », indique Edgar Sée, directeur délégué aux JO à la RATP.

La ligne 14 du métro, colonne vertébrale des JO

Pour l’heure, un point de vigilance persiste : les travaux de prolongement de la ligne 14, considérée comme l’épine dorsale des Jeux. Partant de l’aéroport international d’Orly au sud de Paris, jusqu’à Saint-Denis, ce métro dessert des lieux olympiques essentiels, comme le Stade de France ou le centre aquatique olympique, et le cœur de Paris.

La présidente de la région Valérie Pécresse et le patron de la RATP, Jean Castex, ont assuré en juin que la ligne serait prête à temps. Mais elle suit un planning très serré puisqu’elle doit être mise en service seulement quelques jours avant le début des jeux, à la fin juin 2024. « On est soucieux de sa date d’ouverture à cause des gros retards de fourniture d’éléments techniques que la RATP a rencontrés, s’alarme Michel Babut, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. On espère qu’un délai aussi court n’entraînera pas plus d’incidents ou de service dégradé sur la ligne. »

Les travaux sur la ligne 14 à l'aéroport d'Orly, dans le cadre du Grand Paris Express, le 13 juin 2023. © LUDOVIC MARIN / AFP

Le maître-mot pour assurer la réussite du plan de transport : anticiper. C’est pour cela qu’Île-de-France Mobilités (IDFM), l’entité en charge d’assurer le plan de transport, l’assure : « On planifie du mieux qu’on peut, en passant en revue tous les calendriers de compétition pour faire en sorte qu’il y ait toujours au moins deux ou trois solutions différentes de desserte pour chaque site olympique, que ce soit par voie ferré ou grâce aux navettes aux sorties de certaines gares pour les lieux les plus excentrés », expose Laurence Debrincat, directrice des Jeux olympiques et paralympiques à IDFM. L’instance a validé mardi 18 juillet une hausse de 15% des trains et des métros, pour un niveau d’offre similaire à celle de pointe en période hivernale.

Une application spécifique aux Jeux est en cours de création par IDFM pour livrer tous les itinéraires possibles afin de se rendre aux épreuves. En ce qui concerne la billettique, IDFM prévoit un « forfait Paris 2024 », exclusif aux JO, qui permettra de circuler sur l’ensemble du réseau. Le tarif de ce forfait n’a pas encore été communiqué, et sera décidé d’ici la fin de l’année.

Une crainte majeure : l’enjeu humain et social

Les plus grosses inquiétudes portent aussi sur un autre enjeu crucial : le recrutement de conducteurs et la disponibilité du personnel. Car pour assurer tous les services prévus, les opérateurs nécessitent un nombre important d’agents de conduite, d’accueil, ou d’entretien.

La RATP poursuit actuellement un vaste plan de recrutement. « Chaque jour sur la période des Jeux, on aura 19 000 agents de conduite ou de sûreté mobilisés. Nous avons déjà recruté 130 conducteurs de métros sur les 400 prévus ; et 1400 conducteurs de bus sur les 2500. Nous sommes optimistes sur la tenue de nos objectifs d’ici l’été prochain », affirme Edgar Sée.

Des négociations sont en cours pour motiver les salariés à travailler pendant l’été et éviter des mouvements sociaux. « Il va falloir refondre complètement les attributions de congés. Ça peut créer des tensions et déboucher sur un nombre insuffisant de gens disponibles, ce qui serait catastrophique. Tout va dépendre des discussions sociales, des primes, des avantages décidés », argumente Pierre Zembri. La RATP informe qu’un avenant sera signé pour les JO, mais n’a pas encore été tranché.

Une employée de la RATP donne des indications sur les trajets aux usagers à la station Saint-Lazare, à Paris, le 10 novembre 2022. © BERTRAND GUAY / AFP

2000 volontaires mobilisés aux stations pour l’accueil des touristes

Les autorités organisatrices veulent également éviter à tout prix les marées humaines à l’entrée et à la sortie des épreuves, et donc dans les transports. Avec en tête l’amer souvenir du chaos de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai 2022, la bonne organisation des flux est primordiale. « Au Stade de France, on peut avoir deux voire trois remplissages en une journée, donc il faut vraiment réussir à empêcher les croisements des flux pour garantir la sécurité de tout le monde », analyse Gilles Dansart.

Pour cela, IDFM travaille main dans la main avec les forces de l’ordre pour coordonner la gestion des foules sur les lieux de compétition, et dans les stations. « Nous prévoyons en tout 5000 agents d’accueil sur la période des Jeux pour canaliser, filtrer les flux de visiteurs, et faire attendre parfois à l’extérieur des stations pour éviter les mouvements de foule. On mettra aussi en place des signalétiques et des barrières », explique Laurence Debrincat.

La RATP envisage d’avoir chaque jour près de 2000 volontaires vêtus de chasubles violet répartis sur les 90 gares et stations les plus fréquentées lors des JO pour accompagner et orienter les touristes sur leur trajet. L’instance affirme que les salariés seront formés et disposeront « d’outils adaptés pour accueillir les touristes étrangers » grâce à une application de langues sur tablette pour « permettre une traduction instantanée ».

Une mobilité décarbonée

L’ennemi numéro un de ces JO : la voiture individuelle. Pour respecter ses engagements en termes de durabilité et d’écologie, les autorités organisatrices misent aussi, en plus des transports en commun, sur le vélo. Des pistes cyclables et des parkings à vélos sécurisés gratuits doivent être mis en place le long de chaque lieu de compétition.

Cependant, Pierre Zembri n’est pas totalement convaincu par l’idée. « Reste à voir qui se rendra réellement aux sites olympiques à vélo ! Beaucoup de ces lieux sont en périphérie de Paris, donc si l’itinéraire est confortable sur 80% du chemin, mais inconfortable, voire dangereux, sur les 20% restants, c’est plus dissuasif qu’incitatif. » Pour les personnes à mobilité réduite, des taxis et des navettes spécifiques pour fauteuils roulants, accessibles sur réservation depuis les grandes gares parisiennes, vont être affrétés. Un dispositif qui a vocation à perdurer après l'extinction de la flamme olympique, même si les transports en commun sur voie ferrée resteront, eux, inaccessibles.

Les spécialistes voient également d’un bon œil la tenue de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre 2023 à Paris : l’évènement servira de « galop d’essai à plus petite échelle pour certains dispositifs, avant le grand moment des JO », avance le député Stéphane Mazars.

Pour l’heure, beaucoup de détails restent encore en suspens, notamment sur le volet social et le nombre réel de personnes mobilisées. La RATP, IDF Mobilités et le Comité olympique devraient dévoiler leur plan complet dans les prochains mois, sans encore de date précise. Malgré tout, tous restent parfaitement conscients de l’enjeu qu’ils doivent assurer et de la pression qui repose sur eux.

