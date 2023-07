France: Darmanin a rendez-vous avec les organisations syndicales de police

La rencontre de ce jeudi 27 juillet intervient une semaine après l'incarcération d'un policier suspecté de violences à Marseille lors des émeutes provoquées par la mort de Nahel, début juillet. Depuis, de nombreux policiers dans plusieurs régions de France sont en service minimum. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va donc sortir du silence ce soir.

Rendez-vous est donné à 20 heures place Beauvau, où Gérald Darmanin, tout juste rentré de Nouvelle-Calédonie, recevra les représentants de la police. Pas d'allocution officielle prévue, mais les syndicats ne devraient pas manquer de faire savoir ce que le ministre leur aura dit.

Gérald Darmanin devrait arrondir les angles, ce jeudi soir, en assurant son soutien aux policiers. Quid en revanche de ce qu'il va dire sur la principale demande des syndicats, à savoir qu'un policier qui fait l'objet d'une enquête ne soit pas placé en détention provisoire ? La police attend une réponse claire et tranchée sur le sujet.

Une rencontre très attendue

Gérald Darmanin reçoit les syndicats de police une semaine après le placement en détention provisoire d'un policier de la BAC de Marseille, dans le cadre d'une enquête sur des violences policières.

Un exercice délicat pour le ministre de l'Intérieur, qui attendait de voir l'évolution du mouvement. Une rencontre qu'il était aussi difficile d'avancer pour des raisons pratiques : Gérald Darmanin était en déplacement avec Emmanuel Macron dans le Pacifique ces derniers jours.

Enfin, les syndicats de police ont un véritable pouvoir de nuisance potentiel et l'Intérieur le sait. En 2020, en quelques jours seulement, ils avaient eu la peau de Christophe Castaner – alors ministre de l'Intérieur – en mobilisant leurs troupes. Un scénario que ne veut pas voir se reproduire Gérald Darmanin.

Équilibrisme

Sur un fil, le ministre de l'Intérieur va devoir jouer à l'équilibriste ce jeudi soir. Car cette rencontre intervient alors qu'Emmanuel Macron s'est déjà exprimé sur le sujet, depuis Nouméa, lundi dernier, en rappelant que « nul n'est au-dessus des lois ».

Mercredi soir, c'est la Première ministre Élisabeth Borne qui a donné de la voix, disant « entendre l'émotion des policiers » tout en rappelant que « la justice doit faire son travail sereinement ».

Sur Twitter (rebaptisé « X »), le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a rappelé « l'importance de l'indépendance de la justice ». La question désormais est de savoir si Gérald Darmanin va nuancer ses propos sur la ligne du gouvernement ou appuyer son directeur de la police nationale.

« Un policier n'a pas sa place en prison »

C'est une interview accordée dimanche dernier au quotidien Le Parisien par le chef de la police qui a mis le feu aux poudres. Frédéric Veaux y affirme alors qu'avant un éventuel procès, « un policier n'a pas sa place en prison » provoquant une levée de boucliers immédiate des syndicats de magistrats qui voient dans ces propos un coup de canif donné à l'indépendance de la justice. Les policiers, eux, applaudissent les propos de Frédéric Veaux.

Depuis, la position du gouvernement est assez ambiguë sur le sujet et la question de la détention provisoire des policiers n'a pas été clairement évoquée. C'est donc vers Gérald Darmanin que les regards se tournent désormais.

Le mouvement se poursuit

Selon le syndicat Alliance, ils seraient plus de 1 000 policiers en service minimum ou en arrêt maladie dans les Bouches-du-Rhône et Marseille. Des équipages en grève du zèle aussi en Seine-Saint-Denis, près de Paris, et dans plusieurs régions de France, pour demander la libération de leur collègue emprisonné. La justice, elle, examinera son appel pour être remis en liberté jeudi 3 aout prochain.

