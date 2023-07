France: le patron de l'entreprise Ommic accusé d'avoir livré des technologies sensibles

En pleine guerre froide technologique entre l'Europe, la Chine et les États-Unis sur les semi-conducteurs, une entreprise française est dans le collimateur des services de renseignement français, soupçonnée d'avoir transmis des informations technologiques sensibles aux Russes et aux Chinois. D'après Le Parisien, quatre personnes, dont le patron d'Ommic et deux employés chinois ont été mis en examen.

Le logo de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le renseignement français, au salon Vivatech à Paris, le 14 juin 2023. AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite L'affaire n'a été rendue publique que ces dernières heures, mais les premiers soupçons remontent au mois de janvier 2021. Ce jour-là, raconte le quotidien Le Parisien, les douaniers français examinent un chargement de puces électroniques à destination de la Chine. Rapidement, les experts se rendent compte que les produits et les fiches techniques ont été trafiqués pour dissimuler la véritable puissance de ces puces à possible usage militaire : elles relèvent de la sécurité nationale et leur exportation aurait dû faire l'objet d'une autorisation stricte. L'enquête est confiée au parquet national antiterroriste. Ce qu'il découvre dépasse largement la simple contrebande : l'entreprise aurait aussi contourné les sanctions visant Moscou en livrant des puces à une société d'État russe fabriquant du matériel militaire. La Lituanie, la Turquie et surtout la Chine servant de pays intermédiaires. Pire, la DGSE soupçonne un investisseur chinois d'avoir cherché à transférer des technologies de pointe dans la fabrication des semi-conducteurs en créant une entreprise miroir à Chengdu, en Chine. Face à l'ampleur des faits, la justice a pris une décision inédite, ordonnant la prise de contrôle de l'entreprise par l'État. En juin, Ommic a été vendue. Le nouveau propriétaire est Américain. À lire aussiSemi-conducteurs: Foxconn se retire d'un projet à 19,5 milliards de dollars en Inde