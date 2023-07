En France, l'inflation ralentit mais les fruits et légumes continuent leur flambée

Reportage

Selon l'Insee, la hausse des prix se poursuit en juillet en France, au ralenti, l'inflation se tasse autour de 4%. Mais les prix de l’alimentation restent très élevés, particulièrement ceux des fruits et légumes. La sécheresse a affecté les récoltes et pousse les prix à la hausse. L’association Familles rurales a sorti sa calculette : les fruits et légumes ont augmenté de 16% en un an.

Cela fait 16 ans que Salama vend des fruits sur ce marché de Saint-Ouen, rapporte notre envoyé spécial à Saint-Ouen, Nathanaël Vittrant. Il vient d’installer son étal. On le retrouve un marqueur à la main : « C’est pour afficher les prix. Les bons fruits, ça coûte cher, plus cher que l’année dernière et l’année d’avant. On paie cher à Rungis et ici, on affiche cher aussi. »

Rungis, le grand marché international de produits frais où, comme la plupart des marchands en Île-de-France, Ali va aussi se fournir : « On est coincé entre les fournisseurs et entre les clients quand on va acheter là-bas. Ils disent : si tu en veux, tu prends ; si tu n’en veux pas, tu laisses. Ce n’est pas comme avant où il y avait la concurrence. Il y avait les chers, les moins chers, les beaux, les moins beaux. Maintenant, tu as zéro choix. »

Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023, déplorait mercredi 27 juillet l'association de défense des consommateurs Familles rurales, qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante.

« Les pommes de terre et les oignons, maintenant c’est pour les riches seulement »

Et forcément, face à des prix qui flambent, les clients comme ces deux retraités sont plus regardants : « Trois clémentines, trois bananes, 2,10 euros. Ce n’est pas excessif. Mais il y avait des clémentines qui étaient à 5 euros. Quand il y en a à 20 euros le kilo ou 12,90 euros, on ne peut pas se permettre. Pas de cerises, pas de framboises. »

Mais même les produits du quotidien sont affectés :« Les pommes de terre et les oignons ont beaucoup augmenté. Il y a des clients qui viennent et qui sortent sans acheter. C’est cher. Les pommes de terre et les oignons, avant tout le monde pouvait les acheter. Maintenant, c’est pour les riches seulement. »

Selon Familles rurales, le prix du panier de fruits a augmenté de 14% en conventionnel et de 8% en bio, celui du panier de légumes de 17% en conventionnel et 15% en bio. Résultat : pour manger cinq fruits et légumes par jour et par personne et respecter les préconisations officielles du Plan national nutrition santé (PNNS), une famille de deux adultes et deux enfants « a dû dépenser entre 134 et 241 euros » mensuels, « soit entre 10% et 18% d'un SMIC net mensuel », relève l'association.

Sur dix ans, la hausse est plus spectaculaire et plus inquiétante encore : les fruits sont 40% plus chers qu’en 2013, les légumes 70%.

