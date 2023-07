France: en tournée avec La Poste, au chevet des personnes seules

Reportage

La société nationale de distribution de courrier propose depuis quelques années un service appelé « Veiller sur mes parents ». Reportage dans l'ouest de la Lozère, un département de moyenne montagne, le moins densément peuplé de métropole.

Avec notre envoyée spéciale en Lozère, Marie Casadebaig

Deux fois par semaine, Alexia Mielot ou l'un de ses collègues s'arrêtent chez les Fallourd qu'ils aient du courrier ou pas pour eux. Alain 81 ans et Jane 77 ans habitent dans le hameau isolé de la Périgouse depuis une quinzaine d'années. Ils n'ont qu'un seul voisin aux alentours. Les visites régulières du facteur sont donc très précieuses. « C'est ma fille qui a voulu mettre ça en place parce que mon mari a eu un AVC il y a quelques années. Elle est très loin et mon fils aussi », explique Jane.

Sans ce service, Alexia n'aurait pas toujours l'occasion de se rendre dans ce hameau et surtout pas de s'arrêter si longtemps, « sinon on y passerait la journée, on aurait des heures phénoménales », dit-elle.

S'assurer que tout va bien

En France, en cette période de vacances estivales, certaines communes se vident quelque peu, laissant des personnes encore plus isolées. C'est le cas notamment des plus âgées, dont les enfants habitent loin. Pour s'assurer qu'ils reçoivent des visites régulières et traversent sans trop de difficulté les épisodes de canicule, le facteur prend régulièrement le temps de les rencontrer et de faire un compte-rendu aux proches. Moyennant finance, évidemment, un peu plus de 20 euros par semaine. Une façon aussi pour La Poste de se diversifier alors que l'activité de distribution du courrier est en chute libre.

Comme souvent les Fallourd invitent Alexia à partager un café. Un quart d'heure ou un peu plus pour se donner des nouvelles. « On parle de tout, du temps. L'idée est d'avoir au moins un contact dans la journée », explique la factrice. « Quelquefois, j'ai oublié. La Poste téléphone pour savoir, explique Jane, et ça remonte chez la personne qui a demandé le service », complète Alexia.

Deux fois par semaine, les enfants des Fallourd sont ainsi assurés qu'un facteur a rencontré leurs parents. Au besoin, La Poste peut alerter les urgences. En moyenne, chaque jour, trois personnes sont emmenées à l'hôpital grâce à ce système d'alerte.

