France: le nombre de détenus dans les prisons atteint une nouvelle fois un record historique

La surpopulation carcérale bat un nouveau record puisqu'au 1er juillet 74 513 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. C'est la sixième fois depuis novembre 2022 que ce triste record est battu. Une surpopulation carcérale chronique qui avait valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme le 6 juillet dernier.

Mois après mois, le nombre de détenus en France ne cesse d'augmenter et les records d'incarcération tombent les uns après les autres. Ils étaient 72 809 le 1er novembre 2022, 73 080 le 1er avril, 73 699 le 1er juin et 74 513 au 1er juillet. Pour la première fois, la barre des 74 000 prisonniers a donc été franchie, soit 814 détenus de plus en seulement un mois et près de 2 500 en l'espace d'une année, selon les chiffres officiels du ministère de la Justice publiés ce lundi 31 juillet.

Il y a désormais 16 643 personnes de trop dans les prisons françaises par rapport au nombre de places disponibles qui est actuellement de 60 666. Une surpopulation carcérale chronique qui contraint 2 478 personnes à dormir sur un matelas posé à même le sol, 600 de plus qu'il y a un an.

La densité carcérale globale dans les prisons françaises s'élève désormais à 122,8%, soit 4% de plus qu'au 1er juillet 2022. C'est pire dans les maisons d'arrêt où sont incarcérés ceux qui attendent un jugement et sont donc présumés innocents ainsi que ceux qui sont condamnés à de courtes peines. Là, le taux d'occupation est de 146,3%. Ils dépassent même les 200% dans huit établissements - dont Nîmes, Perpignan, Rochefort ou encore Foix - et jusqu'à 278% pour l'unique centre pénitentiaire de Mayotte à Majicavo, soit près de trois personnes pour une place.

91 127 personnes étaient placées sous écrou au 1er juillet, un nombre là aussi en hausse. Parmi elles, on compte 16 614 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur. Le nombre de femmes écrouées (3,7% de la population carcérale totale) augmente légèrement, tandis que celui de mineurs (0,8%) reste stable.

