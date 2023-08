France: Emmanuel Macron veut rencontrer les oppositions à la rentrée, Les Républicains dubitatifs

Dans une interview au journal le Figaro, Emmanuel Macron a annoncé « une initiative politique d'ampleur », attendue à la fin du mois d'août. Le chef de l'État y fait part de sa volonté de lancer des « discussions » avec les oppositions, sauf la France Insoumise et le RN.

Publicité Lire la suite

L'objectif, selon Emmanuel Macron est de refaire « nation ». Mais à droite, du côté des Républicains, cette initiative crispe après que président ait appelé les Républicains à « associer les oppositions » sans « créer des coalitions ». Le chef de l'État sait qu'il aura besoin de leur soutien pour faire passer le projet de loi Immigration. Mais pour le député LR, Fabien Di Filippo, cette main tendue n'est qu'un coup de communication. « On est dans un jeu de bluff, c’est-à-dire qu’Emmanuel Macron essaie de prendre tout le monde à témoin, mais ça ne peut pas marcher comme ça. S’il doit y avoir un pas qui doit être fait, il doit commencer par donner suite à nos propositions. », a déclaré le député LR.

Le 49.3, une ligne rouge pour LR

Les Républicains réclament une modification de la Constitution pour mieux réguler l'immigration, ce à quoi le président a déjà dit non.

Emmanuel Macron prévient : le 49.3 n'est pas exclu. Mais pour Fabien Di Filippo, c'est une ligne rouge. Le député de la Moselle brandit la menace de la motion de censure qui, avec les votes de la Nupes et du Rassemblement national, pourrait aboutir. « Je ne pourrai pas accepter que, sur un texte autre que budgétaire, le président essaie de forcer le jeu parlementaire, de bloquer notre capacité à légiférer et de nous mettre le couteau sous la gorge. Il n’a aujourd’hui ni la force politique, ni la légitimité pour faire cela. Alors, c’est son gouvernement et madame Borne qui risquent d’en payer les conséquences. » a-t-il annoncé.

Avec cette proposition encore très floue, Emmanuel Macron veut montrer qu'il reprend la main sans passer par sa Première ministre, Élisabeth Borne, qui avait échoué à sa mission d'élargir la majorité.

À écouter aussiREVUE DE PRESSE FRANÇAISE – À la Une: 100 jours et après ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne