France: le parti EELV annonce qu'il ne répondra plus aux demandes d'interviews du JDD

[COMMUNIQUÉ]

EELV ne répondra plus aux sollicitations du @leJDD et s'engage pour l'indépendance de la presse et des rédactions.



Une pensée à tous les journalistes de qualité avec lesquels nous avons collaboré et à leur combat de ce dernier mois. ⤵️