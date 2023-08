France: le policier mis en cause à Marseille reste en détention provisoire

Employant des mots tranchants, la justice française a décidé ce jeudi 3 août du maintien en détention provisoire d'un des policiers suspectés d'avoir gravement blessé le jeune Hedi, lors des émeutes à Marseille début juillet. Ce dernier, soutenu publiquement par sa hiérarchie, avait fait appel et voit son recours rejeté.

Publicité Lire la suite

Prénommé Christophe, l'agent de la brigade anticriminalité de Marseille, la BAC, n'était pas présent à l'énoncé du maintien de sa détention provisoire, ayant alors regagné sa cellule.

Lors de l'audience de la matinée, le trentenaire, t-shirt blanc et crâne rasé, a néanmoins souhaité « s'expliquer sur les faits », surenu pendant les émeutes, après la mort de Nahel. « J'ai pris la décision de faire usage de LBD à une reprise », a-t-il dit, alors qu'il avait nié l'acte jusqu'à présent. « J'ai vu que tout le monde était debout » après coup, a-t-il ajouté, avant de préciser qu'il serait intervenu s'il avait vu quelqu'un au sol.

Las !, il reste derrière les barreaux. Pour la justice, il s'agit de « prévenir toute concertation » avec les trois autres mis en cause, mais aussi « tout risque d'interférence avec les témoins ». Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé ce jeudi après-midi que malgré ses aveux partiels du jour, la « dénégation fallacieuse » initiale de Christophe avait jeté « le discrédit sur l'ensemble de ses propos ».

Jusqu'ici, les quatre policiers de la BAC mis en cause dans ce dossier étaient dans « une extrême minimisation de ce qu'il s'est passé », a-t-il ajouté.

« L'intensité de troubles ne dispense pas de s'attacher à respecter les règles d'intervention » et « de ne jamais s'affranchir des lois essentielles de la République », avait lui-même tancé l'avocat général avant la décision, requérant le maintien en détention face, là encore, au risque de « concertation frauduleuse » avant l'interrogatoire du policier prévu le 30 août.

À relireÉmeutes en France: quatre policiers marseillais mis en examen pour violences

Christophe avait été incarcéré il y a deux semaines, et trois de ses collègues placés sous contrôle judiciaire avec « interdiction d'entrer en contact avec les coauteurs, la victime et les autres protagonistes et interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police ». Deuxième incarcération de ce type en peu de temps, après celle du policier mis en examen pour avoir tué Nahel M., 17 ans, à Nanterre fin juin.

Ce jeudi, l'avocat du jeune Hedi se déclare « satisfait » de ce maintien en détention, estimant que ce faisant, « la justice passe ». « Je suis satisfait parce que ça permettra un meilleur déroulé de l'information », a dit Me Jacques-Antoine Preziosi après l'annonce du délibéré, précisant que « la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice ».

Il faisait là référence aux propos du directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux, qui avait déclaré publiquement trouver cette détention provisoire difficile à accepter. Ce dernier avait reçu le soutien de Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, alors que chez son homologue et successeure dans les Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, un nombre important de policiers s'étaient mis en arrêt maladie en réaction à l'incarcération de Christophe.

Unité SGP police FO demande un débat

« Nous sommes sous le choc, la police est sous le choc », commente pour sa part Sébastien Gréneron, secrétaire départemental du syndicat Alliance, sur BFMTV ce jeudi après l'annonce du maintien en détention du policier. « Pour nous, c'est l'incompréhension (...) On considère que cette détention n'était pas justifiée », ajoute-t-il.

Unité SGP police FO, de son côté, dit avoir « pris acte », et « espère » que la prochaine demande de mise en liberté du policier sera acceptée. Le syndicat appelle en revanche à « un débat sur le traitement judiciaire des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ». Son patron Grégory Joron explique à l'Agence France-Presse qu'un tel débat est « nécessaire ». « Il y a des moyens techniques en dehors de la détention provisoire pour prévenir d'éventuelles interactions entre des prévenus », selon lui.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait reçu les syndicats de police la semaine dernière, a demandé à l'Inspection générale de l'administration (IGA) de lui remettre des propositions sur la « protection fonctionnelle » des policiers, une assistance juridique et de la prise en frais d'avocat dans les cas de mise en cause dans le cadre de leurs fonctions.

Lire aussiFrance: après l'orage, Darmanin s'affiche avec les dirigeants de la police pour calmer le jeu

La chambre a rappelé ce jeudi que Christophe est poursuivi pour les « blessures extrêmement graves » subie par Hedi, jeune homme de 22 ans qui a vu une partie de son crâne amputé, entraînant une incapacité totale de travail de 120 jours. Les quatre fonctionnaires ont été mis en examen pour violences volontaires aggravées par trois circonstances : commises en réunion, avec usage ou menace d'une arme et par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions.

L'avocat général avait au préalable énuméré les « éléments incontournables » livrés par l'exploitation de caméras de surveillance, notamment celle d'une synagogue : Hedi est roué de coups après avoir reçu un tir de LBD à la tête ; « un balayage » le fait chuter ; puis viennent « deux coups de pied » ; « nouveau coup de poing » ; « ensuite, un troisième arrive et lui porte une gifle ou coup de poing à la tête » ; un « épisode navrant ». Après un dernier coup, Hedi s'effondre et sera conduit à l'hôpital par le propriétaire d'une épicerie.

Christophe « n'a fait que tirer, la suite ne le concerne pas », estime son conseil, Me Pierre Gassend. Ce sont les trois autres policiers mis en cause qui sont concernés, commente l'AFP, dont celui qui contestait jeudi son contrôle judiciaire, souhaitant pouvoir réintégrer les rangs. Le parquet général, interrogé par l'AFP, n'a pas communiqué la décision le concernant. Selon l'avocat d'Hedi, le contrôle judiciaire a été restreint et ce policier « pourra travailler dans un bureau », mais pas « dans la rue ».

Avec agences

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne