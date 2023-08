France: le FNLC revendique 16 attentats en Corse, le parquet antiterroriste ouvre une enquête

Le parquet antiterroriste a ouvert ce jeudi 3 août une enquête deux jours après la publication d'un communiqué du FLNC, le front de libération nationale corse revendiquant seize attentats. L'enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.

Dans un communiqué de quatre pages, transmis au journal local Corse Matin, le groupe indépendantiste appelle à continuer la lutte armée sur l'île méditerranéenne.

La tension est montée d'un cran après des incendies de résidences d'élus locaux, de mairies ou encore d'agences bancaires ces derniers mois, tous pris pour cibles par le Front de libération nationale corse (FLNC).

Depuis le début de l'année, pas moins de 50 enquêtes liées à des incendies criminels ou d'autres faits de destruction ont été ouvertes. En 2022, on en comptait 22 et seulement 3 en 2021. Dans son communiqué, le groupe indépendantiste justifie ces violences par des actes de résistance et explique se défendre contre « une colonisation de peuplement disproportionnée ».

Ils menacent des artisans, des sociétés de BTP mais aussi des Corses « complices », ceux qui selon eux vendent leur terre au plus offrant. Le FLNC appelle à la lutte et dénonce également les négociations en cours entre Paris et des élus de l'île qui n'aboutira à rien selon eux, si ce n'est qu'à une décentralisation plus poussée.

Dans l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste, l'une des instructions porte sur un tout nouveau groupe, le mouvement de jeunesse clandestine corse (GCC) dont les initiales sont taguées en lettres noires sur les bâtiments qu'ils ciblent. Le GCC avait annoncé sa création début février et revendiqué la destruction de maisons.

