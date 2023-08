France: un maire du Sud-Est de la France menacé de mort

René Revol, élu la France insoumise (LFI) de Grabels, dans le sud-est de la France a décidé de porter plainte et de publier sur les réseaux sociaux les messages haineux qu'il reçoit depuis qu'il a dénoncé une décision du maire d'extrême droite de Béziers. Un sujet manifestement sensible en France dont l'élu fait les frais.

Publicité Lire la suite

Il y a une dizaine de jours, avec trois autres élus de gauche, René Revol dénonce sur les réseaux sociaux les agissements de Robert Ménard, le maire d'extrême-droite de Béziers. Robert Ménard vient alors de refuser de marier un jeune Algérien, « sans-papiers », et menacé d'expulsion, au motif qu'il soupçonnait un « mariage blanc », et malgré le feu vert donné à cette union par le parquet de Béziers. Depuis, le jeune Algérien a d'ailleurs été expulsé selon la préfecture de l'Hérault.

René Revol rappelle à Robert Ménard que son refus est illégal : aucune situation administrative ne peut faire obstacle à une union.

Pour le maire de Grabels, dans l'agglomération de Montpellier, c'est le début d'une déferlante de haine. « ''Vous êtes l’ami des Arabes'', ''Crevard’'' ce sont des insultes de ce type à connotations racistes. J'en ai reçu d’une part sur les réseaux sociaux et d’autre part au téléphone, à la mairie. Les agents sont choqués de ce genre de coups de fil. Et puis, des courriers arrivent également dans la boite aux lettres de la mairie. » témoigne René Revol.

STOP ! Tous les jours, je reçois en mairie des insultes sur fond de racisme insupportable. Quand protégera t-on vraiment les élus de la République ? 🇫🇷



Désormais les messages injurieux et menaces seront affichés et feront systématiquement l'objet d'une plainte à la gendarmerie. pic.twitter.com/bFREWZAtOS — René Revol (@RevolRene) August 1, 2023

« Faire barrage à ce climat »

L'élu a décidé de publier sur les réseaux des captures d'écran et des photos de lettres et messages reçus. Et à ceux qui minimisent l'importance de ces menaces comme étant le lot de tout élu, le maire leur répond : « C’est grave, parce que si vous autorisez les propos de violence, vous autorisez à un moment le passage à l’acte. Il faut d’entrée de jeu refuser parce que ça peut se produire pour d’autres. Pour tout c’est comme ça. Donc aujourd’hui, on est dans ce type d’ambiance, il faut absolument faire barrage à ce climat. » prévient René Revol.

À son retour de congés, René Revol compte déposer une plainte à la gendarmerie pour chaque menace de mort reçue. Mais l'élu redoute déjà d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'en découvrir de nombreuses autres.

À écouter aussiREPORTAGE FRANCE – Ma vie de maire [1/5] : À Plougrescant, la maire tient bon face aux menaces et intimidations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne