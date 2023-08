France: ces ministres qui profitent de l'été pour prendre la lumière

En France, le gouvernement est en vacances depuis maintenant une semaine. Alors que la plupart des ministres ont posé leurs valises sur la Côte d'Azur, dans le Var ou encore le Pays basque, d'autres préfèrent rester sur le front. L'objectif est de profiter de cette pause pour attirer la lumière.

Trois plateaux et deux déplacements en une semaine, Sabrina Agresti-Roubache est hyper active depuis sa nomination le 20 juillet dernier. La nouvelle ministre de la Ville cherche à faire parler d'elle, et elle n'est pas la seule. Aurélien Rousseau, à la Santé, tente lui aussi de faire pareil, tout comme Gabriel Attal et Aurore Bergé, deux ministres plus « politiques » qui ne cachent pas leur ambition pour la suite.

La « stratégie Darmanin »

Une stratégie à destination du public, mais surtout du chef de l'État, selon Christian Delporte, spécialiste de la communication politique, au micro de Grégory Genevrier : « Ce qu’a reproché Macron à un certain nombre de ministres, c’est de n’être pas suffisamment présent, et donc, des nouveaux venus n’ont peut-être pas envie d’être virés six mois après leur nomination et profitent de cette période de l’été pour affirmer leur personnalité, ce qu’ils n’auront plus l’occasion de faire lorsque la rentrée sera faite et que les gros dossiers reviendront. »

Cette pratique, certains la nomment la « stratégie Darmanin ». Le ministre de l'Intérieur en a établi les codes l'an dernier en étant omniprésent durant l'été. Une tactique qui ne lui a toutefois pas encore permis de mener à bien sa mission, celle de prendre la place d'Élisabeth Borne.

