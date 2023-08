Santé: un premier traitement préventif contre la bronchiolite autorisé en France

Un premier traitement préventif contre la bronchiolite a été autorisé en France... Après l'Agence européenne du médicament il y a un an et l'agence américaine le mois dernier, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à la mise sur le marché et au remboursement en France du Beyfortus, premier traitement préventif contre la bronchiolite. Ce n'est pas un vaccin mais un anticorps monoclonal qui pourra être injecté aux nourrissons de moins de un an dès le mois de septembre.

La Haute autorité de santé a donné son feu vert à la mise sur le marché et au remboursement en France du Beyfortus, premier traitement préventif contre la bronchiolite. © iStock/AnnaStills

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Commercialisé sous le nom de Beyfortus, le nirsevimab, anticorps monoclonal développé par deux groupe, le Français Sanofi et le Britannique AstraZeneca, vise à protéger les bébés contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite. Bien connue des parents et des pédiatres, cette pathologie respiratoire touche chaque hiver près de 30% des enfants de moins de deux ans en France. Cela représente 480 000 cas par an. Lors de la dernière saison épidémique, entre octobre 2022 et mars 2023, la bronchiolite à VRS a ainsi entraîné 75 000 passages aux urgences et plus de 26 000 hospitalisations. C'est, en moyenne, deux fois plus que le nombre de cas recensés entre 2015 et 2020. Injecté en dose unique dans la cuisse du nourisson juste avant la saison épidémique, ou à sa naissance si l'enfant vient au monde pendant cette période, le Beyfortus protège immédiatement contre le virus. Mais ce n'est pas un vaccin car il apporte directement les anticorps nécessaires à l'organisme au lieu d'entraîner celui-ci à les fabriquer. Selon les essais cliniques menés sur 8 000 enfants dans quatre pays européens l'hiver dernier, le traitement entraînerait une baisse des hospitalisations de 83%. Mais son efficacité sera réévaluée d'ici un an, précise la Haute autorité de santé. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI