Affaire Altice au Portugal: Patrick Drahi monte au créneau pour défendre un empire qui vacille

Le milliardaire franco-israélien risque-tout Patrick Drahi a dû monter au créneau pour défendre son empire des télécoms. « Un choc, une grande déception », voilà la réaction de Patrick Drahi, après l'arrestation du cofondateur d'Altice au Portugal mi-juillet.

Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le patron d'Altice est monté au créneau pour défendre son groupe de télécoms et de médias, à l'occasion d'une conférence avec des investisseurs. Se sentant « trahi et trompé par un petit groupe d'individus » si « les allégations sont vraies », il a promis de faire toute la transparence sur cette affaire qui vient fragiliser une entreprise très endettée.

L'affaire éclate le 13 juillet dernier avec la perquisition du siège local de l'entreprise à Lisbonne et l'arrestation d'Armando Pereira, le bras droit de Patrick Drahi.

Les enquêteurs portugais s'intéressent notamment à la vente de quatre immeubles qui appartenaient à l'opérateur historique Portugal Telecom, racheté par Altice. Une opération qui aurait lésé l'État portugais et Altice International à hauteur de plusieurs millions d'euros, selon CNN.

Armando Pereira, qui n'avait plus de mandat officiel, mais qui conseillait toujours des dirigeants de l'entreprise, est soupçonné de onze délits de corruption et de blanchiment d'argent.

Le milliardaire est également soupçonné d'avoir mis en place un réseau de fournisseurs douteux dans le but de détourner d'importantes sommes d'argent via la politique d'achat du groupe.

L'enquête a mis en cause trois autres dirigeants, et au total, Altice a suspendu une quinzaine de personnes au Portugal, en France et aux États-Unis.

Patrick Drahi s'exprime rarement en public. Mais il devait tenter de rassurer les investisseurs, d'autant qu'Altice a accumulé plus de 50 milliards d'euros de dette. L'homme d'affaires a assuré que le scandale n'aurait aucun impact sur les finances d'Altice International.

