France: le gouvernement veut dissoudre l'organisation catholique Civitas

Le ministre français de l'Intérieur a annoncé ce lundi 7 août avoir engagé le processus de « dissolution » de l'organisation catholique Civitas, en condamnant « l'antisémitisme » des propos tenus par l'essayiste Pierre Hillard lors de l'université d'été de ce mouvement intégriste proche de l'extrême droite. elon le journal le Monde, le ministère de l'intérieur dispose par ailleurs d'autres griefs contre l'organisation qui motiverait sa dissolution.

Les propos visés ont été révélés par la publication d'une courte vidéo samedi 5 août sur X. Au cours de l'une des conférences de « l'Université d'été du Pays réel » qui s'est tenue du 29 au 31 juillet, l'essayiste Pierre Hillard déclare que « la naturalisation de juifs en 1791 ouvre la porte à l'immigration ».

Civitas, association née en 1999 et devenue un parti politique en 2016, multiplie régulièrement les actions virulentes contre ce qu'il considère comme « des offensives contre le christianisme ». L'immigration, l'Europe, l'islam, le judaïsme, mais aussi le « mariage pour tous », l'avortement ou la cause LGBT, sont leurs combats de prédilection.

En avril, Civitas se réjouissait sur les réseaux sociaux d'avoir fait annuler un concert de Bilal Hassani dans une église, qualifiant l'artiste de « travesti marocain ».

L'art et la culture font d'ailleurs partie de ses cibles habituelles. L'organisation dénonce régulièrement la tenue de l'un des plus gros festivals français, le Hellfest, rendez-vous des fans de métal et de hardrock, au motif que sa programmation musicale serait satanique et blasphématoire.

Plus récemment, c'est contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asiles que cette organisation qui se dit pourtant - « inspiré par la doctrine sociale de l'Église » - a manifesté.

Leurs drapeaux tricolores, fendus de symboles nationalistes et catholiques traditionalistes, ont aussi été brandis pendant la période du Covid contre l'obligation vaccinale, et reprenant les théories de plusieurs voix conspirationnistes, dénonçant une élite mondiale qui voudrait profiter de la pandémie pour imposer une dictature globale. Une élite souvent associée, dans leurs discours, au judaïsme.

