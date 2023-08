France: après les émeutes, les écoles s'activent pour réparer les dégâts avant la rentrée

Reportage

À quatre semaines de la rentrée en France, c’est la course contre-la-montre pour les écoles qui ont été dégradées durant les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. Près de 250 établissements scolaires ont été endommagés, voire complètement détruits.

Les émeutes en France consécutives à la mort de Nahel, tué le 27 juin par un policier, ont entraîné de nombreux dégâts dans le pays. Au total, près de 1 500 bâtiments publics ont été touchés. Dans la ville de Dammarie-lès-lys, en Seine-et-Marne, une école est en pleine reconstruction : les bruits de marteau ont donc remplacé le crissement des chaises à l’école maternelle Charles Perrault. Le petit établissement compte quatre classes, une salle de loisirs et une salle de repos et tout est à refaire.

Avec son équipe, le conseiller municipal Victor Guerard suit de près l’avancement des travaux : « Là, on est dans la zone de repos où les lits avaient brûlé. On peut voir que le faux plafond a été refait, toute l’électricité également et on est bientôt à la phase de peinture. »

« L’école va pouvoir ouvrir le 4 septembre »

Fenêtres brisées et murs noircis... Malgré les progrès, les cicatrices des émeutes sont encore bien visibles. L’élu espère les faire disparaître d’ici la rentrée: « Dans le planning tel qu’il est aujourd’hui, on est déjà bien avancé et je peux affirmer avec certitude que l’école va pouvoir ouvrir le 4 septembre. »

Près d’une dizaine d’entreprises ont été mobilisés pour remettre l’école en état et la majorité du mobilier doit être racheté. « Pour vous donner une idée, les dégâts sur la ville liés aux émeutes ont été estimées à 7 millions d’euros. Pour l’école, c'est 300 000 euros », précise Victor Guerard.

Selon la Fédération française de l’assurance, les dégradations commises sur les bâtiments publics s’élèvent à environ 225 millions d'euros.

