France: l'invitation du rappeur Médine aux universités d'été d'EE-LV et de LFI crée la polémique

En France, les traditionnelles universités d'été feront leur retour dès le 23 août prochain. Les raouts des écologistes et des insoumis sont au cœur d'une polémique suite à l'invitation du rappeur Médine. L'artiste, très engagé, aux textes volontairement polémiques, sera présent pour échanger avec des députés. Une invitation critiquée par la droite et l'extrême droite qui accusent le rappeur d'antisémitisme et d'islamisme.

Avec une dizaine d'albums et des milliers de fans, Médine est une figure du rap français. Adepte des polémiques, le rappeur est connu pour la violence de ses textes: « Vas-y Youss', balance le billet. J'mets des fatwas sur la tête des cons… ». Ces paroles dans le titre Don't Laïk sont notamment dénoncées par ses opposants. Le rappeur traîne aussi plusieurs casseroles, notamment des propos homophobes et plusieurs quenelles, un geste associé à l'antisémitisme.

Le député Rassemblement national, Laurent Jacobelli, y voit le naufrage de la gauche: « En invitant Médine, Europe Écologie-Les Verts et la France insoumise ont fait le choix de la radicalité, ils ont tourné le dos aux principes républicains. Cette gauche n’a plus d’honneur, elle est perdue. Et quand on est perdu, on fait n’importe quoi. Et c’est, je crois, ce qui arrive. »

Les écologistes et les Insoumis, eux, se défendent, parlant de combats communs avec le rappeur. « C’est un rappeur qui s’engage sur l’antiracisme, sur la question des violences policières, sur la question de la justice sociale, sur les droits des minorités, explique Thomas Portes, député Insoumis. Il porte des combats sur lesquels on se retrouve. On n’est peut-être pas d’accord sur tout, mais c’est important d’avoir un débat d’idées avec ces personnalités-là. »

« À droite, ils ont peur de mes discours, à gauche, ils pourraient s'en servir », écrit le rappeur sur Twitter (X), en réponse à la polémique.

Une autre invitée chez les Insoumis qui va faire parler d'elle: Ségolène Royal. L'ancienne ministre socialiste est pointée du doigt pour ses propos complotistes sur les réseaux sociaux.

