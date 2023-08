JO de Paris: les prix des chambres d’hôtels explosent

Mardi 8 août, le journal Le Parisien a dévoilé une enquête dans laquelle elle montre à quel point les hôtels d’Île-de-France ont augmenté leurs tarifs pour la période des Jeux olympiques. Sur leurs douze établissements sélectionnés aléatoirement, les prix étaient en moyenne six fois supérieurs à ceux pratiqués aujourd’hui. Reportage à l’hôtel Bootcamp, à Issy-les-Moulineaux dans le sud de Paris, où 70 % des chambres ont déjà été réservées par une délégation sportive.

« Voici une chambre standard qu’on vend en ce moment entre 70 et 80 euros la nuit… » Et qui s’est vendue quatre fois plus cher pour les Jeux olympiques.

Une raison majeure à cette hausse, explique le directeur de l’hôtel, Nabil Zghonda : « La demande. Plus il y a de demande, plus les prix augmentent. On sait que pour les Jeux, il y a énormément de demandes et il n’y aura pas assez de places pour tout le monde, donc les délégations des gros pays bloquent le maximum de chambres le plus tôt possible, et pour ça, ils sont prêts à mettre le tarif. Sachant qu’une chambre, ça nous coûte en moyenne une trentaine d’euros, si on la vend 400 euros, l’hôtelier est bénéficiaire. Je vous laisse compter, mais c’est un bénéfice énorme. »

Une hausse qui ne va pas durer ?

Ces hausses font grincer des dents, mais pour David Zenouda, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d’Île-de-France, ces prix devraient baisser avec le temps : « On a demandé à nos adhérents de pratiquer des prix raisonnables. Ces prix, actuellement, ils ne sont pas raisonnables ! Je pense qu’ils le font au regard des autres établissements qui pratiquent aussi ces mêmes augmentations. Les gens essaient. Tout cela va se réguler, je pense, avec l’arrivée des JO, surtout quand on verra que les réservations ne seront pas si importantes que ça parce que les prix seront trop élevés. »

Les locations Airbnb pourraient, elles aussi, profiter de la situation. Une étude menée par le courtier en assurances « Réassurez-moi » montre que les prix pourraient être multipliés par quatre. Mais là aussi, prudence, le temps pourrait également réguler les prix.

