France: Gérald Darmanin dit avoir les yeux rivés sur «ce qui se passera en 2027»

En France, les appétits s'aiguisent au sein du gouvernement en vue de la prochaine élection présidentielle. À l'occasion d'une interview publiée ce dimanche 13 août dans les colonnes du Figaro, le ministre de l’Intérieur a déclaré : « Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. » Le premier flic de France veut incarner une droite populaire et sociale.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a les yeux rivés vers 2027 et il veut le faire savoir. Dans les colonnes du Figaro, le ministre affirme que ce qui l'intéresse, « ce n'est plus ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022 » : ce qui l'« inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. »

Si le locataire de place Beauvau ne dit pas s’il sera candidat, il se présente déjà comme l’homme de la situation. Il l'affirme : le prochain candidat de la majorité devra miser sur la question sociale pour éviter la victoire de l’extrême-droite. « On doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques », dit-il.

Or, selon lui, « la majorité n'est pas assez audible chez le nouveau prolétariat », car « si la réponse du prochain candidat à la présidentielle (de la majorité) est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, alors il actera que la volonté politique n'est plus que chez les extrêmes. » « On perdra l'élection et Marine Le Pen sera élue », ajoute-t-il.

Gérald Darmanin veut donc incarner une droite populaire et sociale en se présentant comme le maître « d’une boussole populaire ». L’élue du Nord aura sûrement l'occasion d'en préciser les orientations lors de sa rentrée politique prévue à Tourcoing, le 27 août prochain, axée sur « les classes populaires » délaissées, selon lui, par les partis politiques.

