Incendies en France: dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers se préparent à une fin d'été agitée

Les pompiers sont sur le qui-vive dans le sud de la France. À Perpignan, ils se préparent tous les jours à affronter les feux de forêt. Quatre mois après un incendie particulièrement marquant qui a brûlé 1 000 hectares de végétation dans le département des Pyrénées-Orientales, mais surtout, un an après les feux ravageurs qu'a connus le pays, il faut se tenir prêt. Malgré l'alerte de risques sévères de départs de feux, l'été est pour l'instant plutôt calme. Reportage auprès d’un GIFF, un Groupe d'intervention feux de forêt, qui s'exerce quotidiennement et pour qui le plus dur est sans doute à venir.

Les pompiers se répartissent dans les fourgons rouges, direction un château d’eau à côté de la colline pour un exercice en situation. Le capitaine Michel Maurisard aide à coordonner l'opération. « Là, explique-t-il au micro de Candice Mazaud-Tomazic de RFI, on va faire une petite manœuvre d’autodéfense du groupe, ce qui consiste à simuler qu’on est pris par un feu. On active l’autoprotection de l’engin, ce qui mouille complètement les engins, et on reste en cabine. Surtout, laisser tout fermé par rapport à l’infiltration des fumées, et on attend que le feu passe. » Mission réussie.

Un département placé en crise sécheresse depuis sept mois

Adeline Gueroult, elle, a vécu de nombreux feux. Et même après 26 ans de métier, il faut toujours se préparer : « On fait des manœuvres comme ça pour voir que tout le matériel marche. Puis, pour nous, prendre des automatismes et se rappeler des manœuvres. Dans le département, c’est une spécialité qui est plus ou moins obligatoire puisqu’on est confrontés de plus en plus aux feux, donc sinon, on ne peut pas monter dans les engins. »

Le département des Pyrénées-Orientales est placé en crise sécheresse depuis février, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Malgré une accalmie pendant plusieurs semaines, les pompiers s'attendent à une fin d'été agitée.

🔥#feux de #végétations sur la commune du Soler.

Point de 19h :



▶️ feu fixé

▶️ 3 ha sinistrés

▶️ 100 pompiers mobilisés

▶️ 2 mas isolés défendus

▶️ habitations protégées

▶️ 2 caravanes endommagées et 2 cabanons détruits

▶️ 🚁 plusieurs largages

▶️ opération de noyage en cours pic.twitter.com/oHnraFX5gy — SDIS 66 (@SDIS66) August 11, 2023

