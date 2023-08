Classement de Shanghai: l'université de Paris-Saclay premier établissement de l'Europe continentale

C'est le palmarès de référence des universités à travers le monde : le classement de Shanghai 2023 vient d'être publié. En tête, l'indéboulonnable université d'Harvard, aux États-Unis. La France rentre quant à elle dans le top 15 avec Paris-Saclay.

Pour la première fois, sur les 1 000 établissements recensés dans le palmarès, la Chine compte davantage d'universités que les États-Unis.

Mais sans surprise, le podium revient aux instituts d'enseignement supérieur américains, Harvard en tête, suivi de Stanford et du MIT. En Europe, l'université anglaise de Cambridge occupe la 4ᵉ place, et la France fait son apparition à la 15ᵉ place avec Paris-Saclay, première université non anglo-saxonne du classement. Au total, 27 universités hexagonales figurent dans la liste.

« Avec 27 universités représentées, le classement de Shanghai met à l'honneur l'excellence française. Acteurs de l'enseignement et de la recherche: merci ! Vous faites de la France une grande nation de formation, de recherche et d'innovation. Nous continuerons à vous soutenir », a réagi Emmanuel Macron sur X (ex-Twitter).

Un classement décrié

Pour classer ces établissements, Shangai Ranking se fonde sur le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves et les enseignants ou encore le nombre d'articles publiés dans les revues Nature ou Science.

Mais ce palmarès est aussi souvent décrié, car il ne prend en compte que les publications en langue anglaise et s'attache davantage à la quantité qu'à la qualité. La réussite des élèves n'est par exemple pas un critère.

Et certains présidents d'université souhaitent une évolution de la notation, qui prendrait mieux en compte le rôle des universités et de leurs travaux dans le développement d'innovations soutenables et respectueuses de l'environnement.

