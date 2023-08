Canicule en France: «un épisode qui a lieu tardivement dans la saison»

Entretien

Après un été très mitigé, la France va connaître son épisode de canicule le plus chaud de l'été, selon Météo France. Cette canicule tardive qui impactera surtout le sud-est du pays. Au-delà de son intensité, avec des températures qui pourraient dépasser les 43 degrés, c'est la date de cette canicule qui interpelle les météorologues. Entretien avec Guillaume Séchet, météorologiste et présentateur météo.

Au siècle dernier, les canicules avaient lieu principalement entre le 1er juillet et le 15 août. Aujourd'hui, elles commencent plus tôt, avec une canicule en juin 2022, et se terminent plus tard. Comme avec la vague de chaleur que va connaître la France dans les huit prochains jours. En cause, le réchauffement climatique qui fait augmenter fortement les températures des masses d'air au-dessus de la France. Avec, pour la journée de dimanche, des anomalies en altitude de +5 à +8 degrés par rapport aux normales.

Concrètement, cette vague de chaleur inédite est due à une zone de basse pression au-dessus de l'Atlantique qui fait remonter vers la France la chaleur emmagasinée tout l'été en Méditerranée, et notamment au Maghreb. Les six précédents épisodes de canicule tardive ont eu lieu au XXIe siècle, alors que pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, aucune vague aussi tardive n'a été recensée à l'échelle nationale.

RFI : À quoi s’attendre dans les prochains jours ?

Guillaume Séchet : C’est une canicule remarquable, car elle a lieu assez tardivement dans la saison. Le pic de chaleur devrait être observé en début de semaine prochaine sur les régions du sud-est, mais également sur toutes les régions situées au sud de la Loire. En seconde partie de semaine prochaine, ce dôme de chaleur va régresser et il devrait nous quitter le week-end suivant. Nous nous retrouverons ensuite avec des températures inférieures aux moyennes de saison. Nous allons passer en une semaine du très chaud au très froid.

Pourquoi cette canicule est si tardive ?

Il a fait très chaud cet été en Méditerranée et en Afrique du Nord notamment. Cette chaleur ne demandait qu’à remonter vers la France, et c’est ce qui se passe avec le flux de sud-est. Cet épisode est également lié au réchauffement climatique, car la température du globe en général ne cesse de monter et plus elle va monter, plus ce genre d’événement sera fréquent. Des canicules, mais aussi des canicules tardives. Ce sont des choses que l’on n’observait pas jusqu’à présent.

Quelle est la différence entre vague de chaleur et canicule ?

La vague de chaleur concerne des températures élevées, mais qui ne nécessitent pas une vigilance particulière. On parle de canicule lorsque les températures sont supérieures à un certain niveau pendant plus de trois jours consécutifs et lorsqu’elles ne redescendent pas pendant la nuit. Des nuits tropicales et des journées torrides. Il y a aussi une dimension sanitaire dans la canicule qu’il n’y a pas dans la vague de chaleur, car physiologiquement, le corps ne peut pas bien récupérer lors d’un épisode caniculaire.

