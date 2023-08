Gérald Darmanin annonce une mission de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer

En France, comment lutter contre les monopoles économiques dans les Outre-mer ? Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mers en visite en Polynésie française, a annoncé le lancement d'une mission pour lutter contre ces monopoles. Très nombreux dans les territoires ultramarins, ils sont une des causes de la cherté du coût de la vie.

La vie chère dans les Outre-mer est un sujet qui s'invite depuis de nombreuses années lors des visites ministérielles. Un sujet qui frappe de plein fouet les habitants de ces territoires puisque les écarts de prix avec la France hexagonale sont abyssaux : +15,8% en Guadeloupe, +33% en Nouvelle-Calédonie, certains produits du quotidien vont jusqu'à +50%. Ce sont des conséquences des monopoles économiques.

Les Outre-mers restent des petits marchés pour les entreprises qui rechignent à s'y implanter. Sans concurrence, les prix pratiqués grimpent en flèche. Il faut trouver une issue, selon Gérald Darmanin – ministre de l'Intérieur et des Outre-mers – alerté par le président polynésien Moetai Brotherson. « Je vais lancer une mission dès mon retour à Paris avec Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, pour faire le constat des monopoles », en commençant par la Polynésie française, a affirmé Gérald Darmanin lors d'un entretien accordé samedi 19 août à Papeete aux chaînes de télévision locales Polynésie la 1ère et TNTV.

« J'entends le président Brotherson, quand il nous invite à lutter contre les monopoles économiques. Il y a trop de monopoles économiques en Outre-mer en général et en Polynésie française », a-t-il assuré. « On va proposer au président Brotherson de lutter ensemble contre ces monopoles, car quand il y a des monopoles, il y a des prix très élevés et quand il y a des prix très élevés, ce sont les Polynésiens du quotidien qui n'arrivent pas à s'en sortir », a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Des surcoûts logistiques liés à l'éloignement

Les patronats locaux insistent sur les surcoûts logistiques causés par l'éloignement. Lors d'une commission d'enquête parlementaire menée en juin à l'Assemblée nationale, les transporteurs maritimes comme le géant CMA-CGM étaient pointés du doigt. Eux assurent ne représenter que 5% du coût d'achat.

Un dossier « vie chère » où tout le monde se renvoie la balle et qui risque de ne pas quitter de sitôt les bagages des ministres en visite.

(et avec AFP)

