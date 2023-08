En France, la recherche des corps de soldats allemands soulève des questions mémorielles

C'est un fait rare en France. Depuis juin, Français et Allemands recherchent les corps de soldats exécutés à Meymac, en Corrèze, lors de la Libération. Des recherches qui soulèvent la question de la mémoire sur place.

« Il faut savoir regarder son histoire dans ce qu’elle a de meilleur, mais aussi dans ce qu’elle a de tragique », a déclaré Philippe Brugère, le maire de Meymac. Il est confronté à la question mémorielle depuis le début du chantier de fouilles dans sa commune. Un chantier lancé après qu'un de ses administrés, un ancien maquisard, a révélé que des soldats allemands avaient été fusillés et enterrés sur le territoire communal.

Le 12 juin 1944, un groupe de 46 soldats allemands et une Française soupçonnée de collaboration auraient été exécutés par un groupement local des Francs-tireurs et partisans, d'obédience communiste, d'après le témoignage d'un de ses membres, Edmond Réveil, âgé aujourd'hui de 98 ans. Mi-juillet, la préfecture a annoncé qu'une campagne d'analyse des sols avait permis de repérer cette « fosse » possible.

« C’est tout à son honneur qu’il ait pu faire ressurgir ce souvenir. Ça permet, d’une part, de pouvoir identifier ces soldats. Et puis surtout, ça nous permet de regarder notre histoire telle qu’elle est, pas telle qu’on voudrait qu’elle soit et avec les leçons qu’on peut en tirer, à savoir : tout conflit va avec des histoires qui sont moins glorieuses et qui ont pu amener à des exécutions telles qu’on peut l’évoquer », a ajouté Philippe Brugère.

Le cas de Meymac est donc éclairant pour documenter la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ériger un mémorial risquerait d'apporter des problèmes : « Je souhaite qu’on retrouve les corps, qu’on les restitue à leur patrie et à leur famille, mais je ne souhaite pas qu’il y ait de lieu mémoriel parce que ça pourrait être dévoyé par certains, je pense à quelques personnes qui ont un penchant néonazi ou autre, et qui pour de mauvaises raisons viendraient rendre hommage à ces soldats », a-t-il poursuivi.

En tout cas, les corps des soldats seront remis à l'Allemagne, comme il en est d'usage.

Premières fouilles en 1967

Ces fouilles sont menées sous l'égide de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Elles mobilisent 18 personnes sur place : trois anthropologues de Marseille, 12 agents du VDK, l'organisme allemand chargé de l'entretien des tombes de guerre allemandes, parmi lesquels des militaires et trois membres de l'ONACVG. Les recherches doivent durer jusqu'au 27 ou 28 août.

Des premières fouilles avaient eu lieu secrètement en 1967 pour tenter de retrouver les corps de ces 46 soldats de la Wehrmacht faits prisonniers par la Résistance en Corrèze les 7 et 8 juin 1944 et exécutés peu après les massacres commis par la Division SS Das Reich à Tulle le 9 juin : 99 civils pendus, et à Oradour-sur Glane le 10 juin : 643 habitants mitraillés et brûlés dans des granges et l'église du village. Onze corps avaient alors été exhumés.

Trois millions de soldats allemands ont été portés disparus dans le monde entier, à l'issue des deux guerres mondiales, a souligné le VDK lors d'une conférence de presse.

