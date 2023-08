France: à droite, débats autour de l'adoubement de Gérald Darmanin par Nicolas Sarkozy

C’est la rentrée ce mercredi 23 août pour l’ensemble des membres du gouvernement. Une rentrée politique qui s’annonce chargée et déjà bousculée par la sortie du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des combats. L’ancien président de la République y raconte les dernières années de son mandat, donne son avis sur la prochaine présidentielle et loue Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur. Reportage à La Baule, terre de droite, où Nicolas Sarkozy dédicaçait son livre mardi.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à La Baule, Pierrick Bonno

Il remonte la longue file d’attente qui s’est formée sur le trottoir. Tout sourire, Nicolas Sarkozy tient à saluer tous ceux qui sont venus pour une signature ou échanger quelques mots avec lui. Et très vite une lectrice l’interpelle : « Est-ce que Gérald arrivera à fédérer ? Fédérer toutes les droites ? »

« Gérald », c'est le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ex-LR couvert de louanges dans le livre de Nicolas Sarkozy et auquel l’ancien président apporte son soutien pour l'élection présidentielle de 2027. Et il assume devant les micros. « Ce que j'ai écrit, c'est la vérité de mes sentiments. J'ai voulu parler vrai. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même opinion », explique le chef de l'État de 2007 à 2012.

Ce n'est pas moi qui fait le leader de demain. Je ne suis pas persuadé que beaucoup de gens m'aient aidé moi-même. (...) Il n'y a pas une vérité. Je ne prétends ni à l'objectivité, ni à l'exhaustivité. J'ai voulu parler vrai.

00:37 Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française Pierrick Bonno

« Darmanin est un enfant de Sarko »

Eliès, 20 ans, se considère comme le plus grand fan de Nicolas Sarkozy. Et justement, il a quelques doutes : « Avec Gérald Darmanin, il y a quand même pas mal de polémiques. C'est un homme plein de controverses, quand même. Donc je ne sais pas. En politique, il ne faut pas suivre aveuglément non plus (rires). »

Mais pour beaucoup, Gérald Darmanin est tout simplement l’héritier de Nicolas Sarkozy. C'est ce que pense Babeth par exemple, en vacances comme chaque année à La Baule : « Complétement, à 200%. Darmanin n'en fait même pas encore suffisamment. C'est un enfant de Sarko. »

Le ton de cette rentrée politique est donné. Et l’ombre de Nicolas Sarkozy planera encore tout le week-end : dans le Nord, où Gérald Darmanin réunit ses troupes, et dans les Alpes-Maritimes, qui accueillent la grande rentrée des Républicains, d’ores et déjà perturbée par leur ancien mentor.

À lire aussiFrance: le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dit avoir les yeux rivés sur «ce qui se passera en 2027»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne