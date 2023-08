France: Borne l'assure à l'attention de Darmanin, «2027, c'est bien loin»

Au sortir du Conseil des ministres de rentrée, Élisabeth Borne effectue le service après-vente. Rentrée scolaire, violences urbaines, inflation : la Première ministre a fixé ses priorités dans une longue interview à France Bleu ce mercredi midi. L'occasion de revenir sur le cas de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lance sa rentrée à Tourcoing dimanche.

Interrogée sur les ambitions présidentielles de Gérald Darmanin, récemment adoubé par Nicolas Sarkozy, Élisabeth Borne préfère botter en touche : « Je peux vous assurer que Gérald Darmanin est au travail. Tout le gouvernement est mobilisé avec un objectif, répondre aux préoccupations de nos concitoyens. »

Et de tempérer aussitôt : « On est en 2023, on prépare 2024. Et 2027, c'est bien loin. »

Si la Première ministre a réaffirmé sa confiance à son ministre de l'Intérieur, elle a indiqué sans surprise qu'elle ne participerait pas à la rentrée politique de celui qui rêve de prendre sa place. Sa mission à elle ? Serrer les rangs de la majorité.

Ma préoccupation, c'est vraiment l'unité de la majorité. J'ai vu les responsables des trois partis de la majorité hier et avant-hier, je me rendrai aux journées parlementaires là aussi des trois groupes parlementaires de la majorité. Ce qui est important pour moi, c'est que le gouvernement soit au travail et qu'on assure la cohésion, l'unité de la majorité.

Une façon de réaffirmer son autorité avant une rentrée parlementaire qui s'annonce mouvementée.

