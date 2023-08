Majorité relative, référendum, immigration: Macron prêt à descendre dans l'arène

Emmanuel Macron a accordé une grande interview de rentrée à l'hebdomadaire Le Point, publiée mercredi 23 août. Le président français essaie d'apparaître plus déterminé que jamais à agir jusqu'à la fin de son mandat. Il présente l'initiative politique qu'il avait promise avant la pause estivale.

« Je convierai les principaux responsables politiques de notre pays dans un lieu en région parisienne dès la semaine prochaine » : à lire Emmanuel Macron, la situation internationale et les émeutes qui ont frappé le pays imposent qu'il s'engage lui-même et invite les chefs des partis d'opposition à venir discuter. Ceci avec un objectif : « Bâtir des accords utiles. »

Il n'est pas question d'alliance de gouvernement, mais encore une fois de « majorité de projets ». Le chef de l'État définit d'ailleurs le champ des négociations : tout ce qui permet de « renforcer l'indépendance » et « rebâtir la Nation », avec l'éducation en chantier prioritaire, secteur qu'il décrit comme un « domaine réservé » du président.

Emmanuel Macron met l'option du référendum sur la table et promet des « décisions immédiates ». Alors que sa majorité relative entrave sa capacité à agir, il veut montrer qu'il est toujours à l'initiative. Il réaffirme qu'il présidera jusqu'au « dernier quart d'heure » et distille ses analyses : il faut « reciviliser » la France après les émeutes et « réduire l'immigration », même si nous ne sommes pas « submergés ». L'immigration est d'ailleurs l'un des textes de la rentrée sur lequel Emmanuel Macron aura besoin des voix de l'opposition.

