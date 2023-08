France: Emmanuel Macron invite les chefs des partis politiques à une réunion de travail le 30 août

Le courrier envoyé vendredi 25 août aux différents chefs de partis représentés au Parlement a été révélé ce samedi par BFMTV. Emmanuel Macron a officiellement invité les principales forces politiques du pays à « un après-midi de travail en commun puis un dîner » le mercredi 30 août dans un lieu qui n’est pas encore précisé. Le chef de l'État précise ainsi son initiative politique d'ampleur annoncée au milieu de l'été.

Publicité Lire la suite

C'est un échange collectif à huis clos que le chef de l’État souhaite mener, autrement dit sans caméra ni micro. « Quand l’intérêt supérieur du pays est en jeu, j’ai confiance, écrit Emmanuel Macron, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement. » Après avoir voulu écarter le Rassemblement national (RN) et la France insoumise (LFI), l'Élysée s'est ravisé et a finalement convié ces deux formations. C’est une main tendue loyalement, insiste le président de la République.

L'objectif, poursuit le chef de l’État: « Convenir de voies d'action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans les réalisations du gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble. Le peuple, par la voix de ses représentants et le cas échéant, par referendum, aura le dernier mot. »

Trois domaines

Trois domaines en particulier seront abordés: « La situation internationale et ses conséquences pour la France dans un premier temps ». Puis deux thèmes qu’il qualifie de « majeurs » pour la nation: la simplification de l’action publique, des procédures avec de nouvelles pistes d’organisations territoriales et de réformes institutionnelles d’une part; et la cohésion de la nation d’autre part.

Cela inclut, précise le président, les questions d’école, d’intégrations, de pouvoir d’achat et d’inégalités. Une réponse aux émeutes du début de l’été, qui ont « révélé chez une partie de notre jeunesse une perte du sens de l'autorité et de la civilité, une forme de décivilisation », mais pas seulement.

« Rebâtir la nation »

Le président dit aussi vouloir « renforcer l’indépendance du pays » et « rebâtir la nation ». Un programme très ambitieux. Reste à savoir si les oppositions, qui ont presque toutes confirmé leur présence, accepteront de jouer le jeu jusqu’au bout alors que le président appelle les participants à proposer des contributions écrites ou suggérer d'autres thématiques.

À lire aussiMajorité relative, référendum, immigration: Macron prêt à descendre dans l'arène

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne