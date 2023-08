À l'université d'été de la France Insoumise, l'union de la gauche au centre des préoccupations

Reportage

C’est en rangs épars que la Nupes effectue sa rentrée politique : l’union de la gauche et des écologistes continue de se déchirer autour de la stratégie pour les élections européennes.

Avec notre envoyé spécial à Châteauneuf-sur-Isère, Aurélien Devernoix

C’était l’un des débats attendus des universités d’été de la France Insoumise. La tête de liste des écologistes aux Européennes Marie Toussaint devait évoquer la manière de dépasser les divergences sur l’Europe avec LFI. Mais la discussion a tourné court, avalée par la question récurrente de l’union

À chaque prise de parole de Marie Toussaint, la salle manifeste son mécontentement par des huées et des interpellations. La députée européenne écologiste a en effet bien du mal à justifier le choix de son parti de refuser la liste commune proposée par les Insoumis. Résultat, le malaise est flagrant à la sortie du débat, Aurélie, militante insoumise, est même franchement agacée : « Il y a un moment donné, on a les mêmes envies pour la population française et pour l'Europe, c'est-à-dire d'avoir une Europe de justice sociale, justice climatique et on reste bloqué sur des histoires de places. »

Mais, côté écologiste également, on fulmine, à l’image de Maud : « On est là pour débattre et là, il n'y a pas eu d'éléments de fond pour pouvoir débattre. Les points de convergence ont été listés, mais il faut aussi être lucide sur ce qu'il nous divise pour pouvoir réussir à désamorcer ça. »

Dans les rangs insoumis, on reconnaît à demi-mots que la séquence n’est pas très productive… alors que Marie Toussaint n’a jamais caché sa sympathie pour la Nupes. Mais « c’est encore une fois la preuve que partir séparés n’a aucun sens » regrette sa camarade au Parlement Européen et future rivale dans la campagne, Manon Aubry.

Dans le même temps, ce week-end, le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il approuvait l'initiative de Ségolène Royal, se disant prête à conduire une liste d'union des partis de gauche aux Européennes.

La France Insoumise veut séduire et améliorer son image

Mais un autre sujet agite La France Insoumise : comment améliorer son image alors que le mouvement est régulièrement accusé d’être une version de gauche du Rassemblement National ? « Si on ne sort pas de cette diabolisation, on en prend pour 20 ans dans l’opposition ». Le diagnostic est signé François Ruffin et comme le député de la Somme, ils sont nombreux à s’inquiéter du piège tendu selon eux par Emmanuel Macron.

« On me dit souvent dans ma circonscription : "vous ça va, ais vos collègues..." C'est important aussi que l'on soit en colère parce que l'on représente aussi des colères, mais il faut savoir aussi tempérer ou nuancer », Charlotte Leduc, député LFI.

De la nuance, mais la route est semée d’embûches, dont une en particulier selon Charlotte, sympathisante Insoumise : « Il y a personne ici qui ose critiquer Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est lui qui fait un peu peur par son ton qui peut paraitre agresssif. D'ailleurs, j'ai dit à personne que j'étais là parce que LFI, c'est un parti qui fait plus peur que le Rassemblement national... »

Faudrait-il alors moins de fureur ? Surtout, plus de séduction et moins de divisions, selon le maire communiste de Trappes Ali Rabeh : « On a déjà des propositions ambitieuses avec notamment le programme de la Nupes aux législatives. Maintenant, la question, c'est comment on passe plus de temps à présenter ces propositions aux Français et en quoi ils peuvent y gagner. En quoi, c'est le chemin vers le bonheur qu'on leur propose plutôt que d'exhiber nos divisions. »

En bref, il faut donner l’image d’Insoumis et par association de la Nupes comme une alternative de société face au libéralisme macroniste et au « vide rassurant » qui caractérise Marine le Pen, selon la gauche et les écologistes.

