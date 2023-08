France: autour d'Éric Ciotti, des LR veulent un dialogue à distance avec Macron

En France, ce week-end a été riche en rentrées politiques à gauche comme à droite. Les LR se sont réunis au Cannet dans les Alpes Maritimes ce dimanche 27 août. Devant quelques milliers de militants, le patron du parti, Éric Ciotti, a confirmé qu'il participerait bien à la grande réunion des chefs de partis convoquée par Emmanuel Macron ce mercredi. Le président de la République semble vouloir associer les oppositions à ses prises de décision, mais Les Républicains se méfient.

Les principales figures de LR parmi lesquelles d'Eric Ciotti (2eme, à dr.), Laurent Wauquiez (2eme, à g.) et Rachida Dati (au c.), au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, le 27 août 2023.

Avec notre envoyé spécial au Cannet, Pierrick Bonno

Éric Ciotti s’assiera bien autour de la table mercredi, mais il est prudent : « Nous verrons si la démarche est sincère. » Pour ne pas être soupçonné de frayer avec l’ennemi, le patron des LR prend de longues minutes pour expliquer sa démarche. « Nous sommes prêts à défendre l'intérêt générale sur la base de nos valeurs, de nos convictions sur les questions de sécurité, d'immigration, de baisse de la dépense publique, de baisse de la fiscalité, de rééquilibrage d'un modèle social qui est devenu impuissant, de reconstruction d'une vraie laïcité républicaine contre le communautarisme islamiste. À lui d'entendre ce message. »

En clair, les Républicains travailleront avec le gouvernement uniquement sur la base de leurs propositions. Angela, militante niçoise, acquiesce : « Il faut savoir travailler avec un gouvernement comme dans une entreprise, on travaille avec des syndicats. C'est toujours positif. »

Philippe écoute religieusement Éric Ciotti, mais il craint le piège. « Macron est un bel acteur politique. On doit garder notre indépendance, on peut pas continuer comme ça à jouer avec Macron sinon, on va se trouver avec son petit copain en 2027 »

Le petit copain, c’est bien sûr Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur qui a volé la vedette à son ancienne famille politique dimanche soir en organisant sa propre rentrée politique dans le Nord.

