France: les épreuves de spécialité du bac vont être renvoyées en juin dès 2024

L'exécutif a décidé de renvoyer les épreuves de spécialité du bac de mars à juin 2024 prenant acte de l'échec du nouveau calendrier imposé par le contesté bac Blanquer : un geste adressé en direction du monde enseignant avant la rentrée.

Emmanuel Macron avait déjà partiellement levé le voile sur les intentions de l'exécutif dans son interview au Point cette semaine. En jugeant que les épreuves du baccalauréat, qui ont démarré pour la première fois en 2023 dès le mois de mars, ne peuvent pas se tenir « si tôt dans l'année », le chef de l'État qui a décidé de faire de l'école « son domaine réservé », sonnait le glas du calendrier du bac Blanquer.

L'exécutif a donc tranché : les épreuves de spécialités du baccalauréat se tiendront en juin dès l'année scolaire 2023-2024, et non plus en mars. Un arbitrage pris par Emmanuel Macron, a précisé une source proche du dossier. « Nous avons décidé avec le président de la République et la Première ministre que les épreuves de spécialité seraient décalées à compter de cette année, de mars à juin », a lui fait valoir le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal sur TF1.

« Il y a eu des avancées avec la réforme du bac, mais il faut être pragmatique et regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a résumé M. Attal. « Il n'y aura pas de modification massive du calendrier Parcoursup », a-t-il en outre précisé.

En prenant en compte les revendications de la communauté éducative, enseignants et chefs d'établissement en tête, Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation nationale font un pas en direction d'une profession avec qui le divorce est consommé depuis la fin des années Blanquer.

Parmi les griefs, son baccalauréat nouvelle formule avait suscité de nombreuses critiques sur la tenue des épreuves de spécialités en mars, entraînant absentéisme et démotivation de certains élèves au dernier trimestre.

Interdiction des abayas à l'école

« On ne pourra plus porter d'abaya à l'école », a aussi annoncé le ministre de l'Éducation, affirmant vouloir donner des « règles claires au niveau national » aux chefs d'établissements scolaires. Le ministre, interrogé sur ce sujet polémique depuis plusieurs mois après des incidents liés au port de cette tenue, une longue robe traditionnelle couvrant tout le corps, a annoncé sur la chaîne de télévision TF1 souhaiter s'entretenir « dès la semaine prochaine » avec les responsables d'établissements scolaires pour les aider à appliquer cette interdiction.

« La laïcité, c'est une liberté de s'émanciper par l'école », a martelé le ministre. Dès sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse fin juillet, il avait jugé qu'aller à l'école en abaya était « un geste religieux, visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'École », promettant d'être « ferme sur ce sujet ».

