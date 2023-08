Éducation: Gabriel Attal réaffirme la laïcité et promet «un professeur devant chaque classe»

À quelques jours du retour des élèves et des professeurs à l'école, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a tenu sa conférence de presse de rentrée sur fond de première polémique concernant la laïcité. Le ministre a en effet annoncé la veille sur TF1, l'interdiction du port de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes.

Le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, âgé de 34 ans est attendu au tournant après le départ de son prédécesseur Pap Ndiaye. Dans ses priorités, la nécessité d'« élever le niveau » en mettant le paquet « sur les savoirs fondamentaux à tous les niveaux: en maternelle, au primaire, au collège et au lycée ».

Deux heures de lecture consacrées à la lecture en CP, en CM2, « chaque semaine, les élèves devront produire au moins un texte écrit ». Au collège, le français et les mathématiques sont la priorité pour les élèves de sixième « avec une heure hebdomadaire de soutien ou d'accompagnement » assurée notamment par des enseignants d'école élémentaire dans l'une de ces deux matières pour chacun. L'heure de technologie en classe de sixième est donc supprimée pour assurer cette heure de soutien. Par ailleurs, le dispositif « Devoirs faits » qui permet aux élèves de faire leurs devoirs au collège sera rendu obligatoire en sixième.

Au lycée, « tous les élèves de 1ère générale bénéficieront a minima d'une heure et demie de mathématiques par semaine ». Concernant le baccalauréat et l'épreuve du grand oral, le ministre Gabriel Attal a annoncé lundi la suppression des cinq minutes dédiées au projet d'orientation des élèves, pour passer plus de temps sur « les savoirs ».

Repousser les examens pour un troisième trimestre complet

Le ministre de l'Éducation a dit sa volonté de lutter contre l'absentéisme et démotivation des élèves au troisième trimestre. « Plus que jamais, nous devons reconquérir au lycée non pas seulement le mois de juin, mais l'ensemble du troisième trimestre », a-t-il expliqué. Dimanche 27 août, il avait acté le report attendu des épreuves de spécialité du bac de mars à juin. Le bac Blanquer, mis en place pour la première fois durant l'année 2022-2023 était pointé du doigt sur ce sujet puisque les épreuves de spécialité étaient organisées au mois de mars. Une décision accueillie avec soulagement par les syndicats d'enseignants : « Je crois qu'il a été acculé par la réalité », a cinglé Sophie Vénétitay, secrétaire général du Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées.

Grâce au pacte enseignant, Gabriel Attal a promis « un professeur devant chaque classe » à la rentrée. En avril dernier, Emmanuel Macron avait effet présenté un plan de hausse de rémunérations des enseignants, avec une partie inconditionnelle (le «socle») pour permettre à tous les enseignants de gagner plus de 2 000 euros net par mois, et une partie conditionnée à de nouvelles missions (le «pacte»). Ce pacte enseignant qui entre en vigueur pour cette année scolaire doit permettre notamment « le remplacement systématique des enseignants absents » pour de courtes durées dans les collèges et lycées. Un dispositif qui ne ravit pas les syndicats d'enseignants.

Autre chantier phare : celui de la pénurie d'enseignants. Plus de 3 100 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants. Le ministre de l'Éducation souhaite lancer un « grand plan d'attractivité et de reconnaissance » du métier pour « inciter de plus en plus de nos jeunes à devenir enseignant et à le rester ».

La laïcité réaffirmée

Les chefs d'établissements vont recevoir « un ensemble de textes », a promis Gabriel Attal. Ils disposeront aussi d'une lettre signée du ministre de l'Éducation nationale, qu'ils « pourront adresser aux familles concernées ». « Notre école est testée. Ces derniers mois, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les qamis qui ont fait leur apparition - et se sont installés parfois - dans certains établissements », a fait valoir le ministre, réitérant ses propos tenus sur TF1 la veille concernant le port de l'abaya interdite à l'école.

Les directeurs des écoles réclamaient des consignes claires suite à l'augmentation des atteintes à la laïcité depuis l'assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty aux abords de son collège.

(Avec AFP)

