Ouverture de la conférence annuelle des ambassadeurs, rendez-vous majeur de la diplomatie française

Ce lundi 28 août, la conférence annuelle des ambassadeurs et ambassadrices s'ouvre à Paris, un rendez-vous important de la diplomatie française. Le président Emmanuel Macron y prend la parole en fin de matinée. Mardi, c'est la la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'y exprime. Puis, mercredi, la Première ministre, Élisabeth Borne, y présente les priorités de la politique étrangère du gouvernement et échange avec les diplomates.

Publicité Lire la suite

Comment faire entendre la voix de la France et garder la maîtrise du narratif, dans un monde de plus en plus confus où les guerres se multiplient et les fausses infos pullulent sur les réseaux sociaux ? Lors de ce rendez-vous incontournable de la diplomatie française, les 162 ambassadeurs et les quinze représentants permanents de la France auprès des organisations internationales auront l’occasion de partager leurs expériences.

Ukraine, sujet phare

La guerre en Ukraine et le souhait de Kiev de rejoindre l’Union européenne est l’un des sujets phare de cette 29e édition. Y est convié le ministre des affaires étrangères, Dmytro Kouleba ; Paris compte affirmer son engagement aux côtés de Kiev.

Le coup d'État au Niger avec la possibilité d'une intervention militaire de la Cédéao, la guerre au Soudan, la crise libanaise et le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont d'autres thèmes évoqués au cours des trois journées de travail. Les ambassadeurs se projettent aussi sur les moments forts de 2024 : les élections européennes en juin, les Jeux olympiques à Paris en juillet et le sommet de la Francophonie qui se tiendra en France pour la première fois depuis trente ans.

À lire aussiLe mal-être de la Diplomatie française

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne