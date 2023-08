En France, l'abaya en débat après son interdiction à l'école

Le port de ce vêtement sera interdit dans les établissements scolaires, dès la rentrée. C'est une annonce faite ce dimanche et répété ce lundi par le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Atteinte ou non à la laïcité, vêtement traditionnel ou religieux ? La question divise.

Le phénomène est arrivé en France, il y a environ un an ou deux et reste concentré à quelque 150 établissements. Mais dans certains d'entre eux, les proviseurs se disent dépassés. Une trentaine de jeunes filles peuvent se présenter chaque jour dans une de ces longues robes qui recouvrent leurs vêtements jusqu'aux pieds. L'année dernière, les signalements de port de signes et de vêtements religieux ont augmenté de 150% sur le territoire. Soit quelques centaines par mois.

Mais pourquoi l'abaya dérange-t-elle autant ? Elle n'est pas un signe religieux de l'islam, a tranché pour sa part le Conseil français du culte musulman. À l'origine, l'abaya est une tenue traditionnelle des femmes du Moyen-Orient. Mais elle n'est portée en France que par des jeunes filles musulmanes, qui n'ont plus le droit de se voiler depuis 2004 au collège ou au lycée. Pression familiale, geste de provocation identitaire des adolescents, influence des réseaux sociaux ? Difficile de faire le tri... pour les chefs d'établissement qui réclamaient des règles plus claires à appliquer. Leur message était trop souvent mal perçu par les élèves.

Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient s'appuyer que sur une circulaire de 2004 assez floue, qui indiquait qu'entre autres vêtements, l'abaya pouvait être considéré comme religieuse, si elle était portée pour des raisons religieuses. Elle est désormais plus clairement interdite.

Mais pour Sophie Vénétiray, du syndicat SNES-FSU, principal syndicat des enseignants, cette interdiction ne doit pas masquer les autres dossiers brûlants de cette rentrée : « Le sujet principal, c'est la question des effectifs dans les classes. C'est la question de la disponibilité des professeurs pour assurer les remplacements. On n'est pas dupe de la manœuvre politique qui consiste à agiter le sujet abaya dans un contexte de rentrée politique qui est particulier pour ce gouvernement. Il est bien évidemment impératif de faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires, mais il faut que ça passe par le dialogue. »

L'abaya creuse encore le fossé au sein de la Nupes Après un week-end durant lequel les partis de la Nupes ont affiché leurs divisions à propos des élections européennes, un nouveau sujet vient creuser le fossé au sein de l'union de la gauche et des écologistes. L'annonce par le ministre de l'Éducation Nationale Gabriel Attal de l'interdiction de l'abaya dans les écoles ne suscite en effet pas l'unanimité, pointe Aurélien Devernoix, du service politique. De la « tristesse » pour Jean Luc Mélenchon qui estime que l'interdiction de l'abaya alimente « une absurde guerre de religion » autour « d'un habit féminin ». Une décision « nécessaire » au contraire pour le patron des communistes Fabien Roussel pour ne pas laisser les chefs d'établissement seuls face à la problématique. Et sur les réseaux sociaux, les griefs s'additionnent : « une liste aux Européennes avec ça ? Non merci ! » s'exclame ainsi sur X la députée Insoumise Nadège Abomangoli, en réaction à une série de posts de son collègue socialiste Jérôme Guedj soutenant l'interdiction de vêtements jugés « ostentatoires » et « prosélytes ». La polémique suscite en tout cas l'embarras dans la Nupes, mais illustre aussi, comme sur la question européenne, les divergences persistentes autour de la laïcité. Le sujet a d'ailleurs largement alimenté les divisions au sein du Parti Socialiste par exemple. Les opposants au Premier secrétaire Olivier Faure dénoncent depuis un an l'alliance avec La France Insoumise qu'ils accusent de complaisance avec les milieux islamistes.

■ En Europe, les signes religieux ne laissent pas indifférent

Le port du voile largement accepté en Allemagne

Outre-Rhin, les débats sur le voile islamique défraient peu la chronique, selon notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. Son port par les élèves est accepté. Et dans la plupart des régions, des enseignantes musulmanes le portent également en classe. Une seule région, la capitale Berlin, faisait exception. Depuis la rentrée hier, cette exception a disparu. La stricte loi sur la neutralité adoptée dans le passé dans la capitale allemande rejetait le port de tout signe religieux par les enseignants. Une nouvelle recrue s’étant jugée discriminée a saisi la justice. La Cour constitutionnelle lui a donné gain de cause au printemps dernier. La Cour estime que la liberté religieuse garantie par la Constitution est un bien important qui ne peut pas être remis en cause à la légère.

Seules de graves perturbations dans le fonctionnement des écoles peuvent justifier au cas par cas l’interdiction du port du voile islamique. La Cour constitutionnelle n’a pas défini concrètement ce qu’il faut entendre par là. Responsables politiques, syndicats d’enseignants et autres experts en discutent. Les expériences faites dans les autres régions allemandes montrent que le port du voile par des professeures musulmanes ne suscite pas de controverses majeures et que les polémiques restent très circonscrites.

En Italie, les crucifix, entre religion et tradition

Dans une Italie qui cohabite avec le Vatican, ce n’est pas tant les tenues islamiques, que les signes catholiques, qui provoquent de vives polémiques et des crispations, explique notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. En particulier si on touche au crucifix et son exposition, décrétée depuis 150 ans, dans les salles de classes. Une pratique qui a provoqué plusieurs recours, ces dernières années, de parents ou enseignants offusqués par un acte incompatible selon eux avec un État laïc. Mais malgré le catholicisme prédominant, la laïcité à l’italienne prône le pluralisme et l’existence du religieux dans l’espace public.

Et que ce soit devant la justice nationale ou européenne, la pieuse école italienne a reçu le feu vert pour maintenir les Jésus en croix au-dessus des tableaux des professeurs. Un symbole religieux passif, qui ne représente pas une tentative d’endoctrinement, a jugé la Cour européenne des droits de l’homme en 2011. Il y a deux ans, la Cour de cassation italienne a entériné le débat concluant qu’un crucifix accroché dans la classe ne constitue pas un acte « discriminatoire », ne conditionne pas la liberté d’expression et représente même une « tradition culturelle » de la Botte.

Des prises de position qui vont dans le sens de la droite conservatrice, aujourd’hui au pouvoir. À deux semaines de la rentrée scolaire, le ministre des Affaires étrangères et chef du parti Forza Italia Antonio Tajani l’a réaffirmé : « décrocher les crucifix des écoles, c’est renoncer à la propre identité » de l’Italie.

