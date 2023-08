France: à Mayotte, des coupures d'eau à répétition pour lutter contre une sécheresse inédite

Depuis ce lundi, les habitants de Mayotte, l'archipel français de l'océan Indien, n'ont accès à l'eau potable qu'un jour sur trois. Les autorités ont annoncé des coupures volontaires pour faire face à une sècheresse jamais égalée depuis 1997. Cette mesure exceptionnelle doit permettre de limiter la consommation en attendant les effets de plusieurs chantiers lancés en urgence.

Les travaux devraient améliorer la production et la distribution de l'eau d'ici à la fin de l'année. D'abord avec l'installation d'osmoseurs, des appareils capables de désaliniser l'eau de mer. Plusieurs osmoseurs, de petite taille, produiront près de 70 m3 par jour, entre octobre et novembre. Un autre plus important pourra fournir 1 000 m3 une fois installé sur une plage de l'ouest du territoire.

L'objectif est aussi de faciliter la circulation des ressources sur l'ensemble de l'archipel, avec des travaux de canalisations, pour relier notamment les deux principales îles. Les autorités mahoraises se sont enfin mises en quête de nouvelles sources, grâce à des forages, ainsi que de fuites sur le réseau. Les pertes atteignent un tiers de la production.

En attendant que ces travaux portent leurs fruits, les 300 000 habitants de Mayotte vont devoir se passer d'eau au robinet pendant 48 heures, toutes les 24 heures. Les coupures dureront plusieurs heures par jour pour les riverains des secteurs de forte activités, comme Mamoudzou, la préfecture.

Les restrictions imposées depuis le début de l'année n'ont pas été suffisamment efficaces. Les prélèvements étaient toujours trop importants par rapport à la baisse brutale des cours d'eau. Sans ces nouvelles coupures, les retenues collinaires, ces installations de stockage, auraient été à sec dès septembre.

